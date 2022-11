Những "bóng hồng" kiếm tiền triệu nhờ nghề chạy đò trên biển

Với địa thế biển đảo, "đảo ngọc" Phú Quốc có nhiều điểm tham quan vui chơi nổi tiếng, một trong số đó Hòn Thơm, Hòn Rỏi... nằm ở phía bờ Nam, phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Nơi đây có nhiều loại hình đưa đón khách từ đất liền ra các hòn như cáp treo, ca nô, tàu du lịch và đò. Trong đó, đò là phương tiện có mặt từ khá lâu ở cảng biển An Thới, hiện tại nghề chạy đò đa số đều do phụ nữ đảm trách.

Cảng biển An Thới là nơi mưu sinh của nhiều người, trong đó có các chị em phụ nữ làm nghề chạy đò (Ảnh: Bảo Kỳ).

Những bóng hồng kiếm tiền triệu nhờ vượt biển chở khách (Clip: Bảo Kỳ).

8h sáng, đoàn chúng tôi có mặt tại cảng An Thới để thuê đò ra Hòn Rỏi. Thấy khách cần đi đò, một phụ nữ vẻ ngoài trạc 40 tuổi, mặc áo khoác, trùm kín người đến "rao giá". Thuận mua vừa bán, chúng tôi lên con đò của nữ tài công, Nguyễn Thị Đa, một tay lái cừ khôi với hơn 20 năm kinh nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Đa chở đoàn khách ra tham quan Hòn Rỏi. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo An Thới - Phú Quốc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Đa cho biết, ngày trước chị chạy đò ở TP Long Xuyên (An Giang) nhưng vì ế ẩm nên hơn chục năm trước chị cùng gia đình lặn lội ra Phú Quốc bươn chải.

"Nghề chạy đò đã ăn vô máu nên nếu không làm nghề này thì chẳng biết làm gì bây giờ. So với chạy đò trên sông, chạy ngoài biển cả nguy hiểm hơn nhiều. Sóng to, gió lớn, biển động hay những cơn mưa như trút nước bất chợt là điều mà các tài công như chúng tôi phải đối mặt. Nhưng đổi lại công việc này cho thu nhập ổn định nên tôi ráng làm", chị Đa bày tỏ.

Nghề chạy đò chẳng có ngày nghỉ, càng đông khách càng "bội thu". Ngày thường chị Đa kiếm được tầm 300.000-500.000 đồng, riêng lễ, Tết có khi kiếm được cả triệu đồng. Cả nhà chị 4 người đều sống bằng nghề chạy đò, đi biển (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo nữ lái đò U50, chạy đò ở đây có nhiều kiểu. Tới mùa du lịch hầu như những tay lái đò như chị đều phải tăng ca từ sáng sớm đến tối muộn mới xong việc. Vừa đưa khách ra hòn đã có khách gọi điện rước. Công việc dù cực chẳng có thời gian ăn cơm nhưng chị chỉ ước ao ngày nào cũng được bận rộn như thế.

"Lúc mưa bão, biển động nhiều không có khách tham quan tôi chuyển sang chở hàng hoặc chở ngư dân trên bè vào bờ đi chợ và ngược lại", chị Đa chia sẻ.

Từ cảng biển An Thới, du khách sẽ ra Hòn Rỏi, Hòn Thơm tham quan, ăn uống và trải nghiệm nhiều môn thể thao như ca nô kéo dù bay trên biển. Phí thuê đò dao động từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượt chở. So với thuê ca nô hoặc tàu du lịch sẽ rẻ hơn khoảng 2-3 lần (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ít tuổi đời và tuổi nghề hơn chị Đa, nữ lái đò Nguyễn Thị Hằng (ngụ phường An Thới) bộc bạch, nghề chạy đò chở khách tham quan ở cảng An Thới giúp chị có đồng ra, đồng vào phụ chồng.

Chị Hằng cho biết, trước đây chị làm nội trợ nhưng từ sau dịch Covid-19, đời sống kinh tế khó khăn nên chị chạy đò để kiếm thêm đồng ra, đồng vào phụ chồng. Mấy tháng nay ảnh hưởng mưa bão nên mỗi ngày chị Hằng chỉ kiếm được khoảng 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Hằng lái đò ở cảng An Thới đã hơn 1 năm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chạy đò ngoài trời liên tục, chẳng có thời gian nghỉ ngơi vì phải "bắt khách", thế nhưng đó chưa phải là vất vả nhất mà những nữ lái đò phải trải qua.

Chị Hằng kể: "Những ngày đầu mới chạy đò sợ và mệt vô cùng. Con đò nhỏ mỗi khi bị sóng đánh đều chao đảo, lắc lư mình phải đứng vững, chân kẹp chặt tay lái của máy.

Vận tốc của đò không nhanh bằng ca nô nên mất từ 20 đến 40 phút mới chở khách ra tới hòn. Tối về đến nhà cơ thể mệt rã rời, nhức mỏi lắm nhưng làm riết rồi cũng quen".

Theo các nữ lái đò, trước đây nghề chạy đò rất khấm khá vì ít ca nô, tàu du lịch. Đa số khách tham quan đều đi đò ra đảo. Thời điểm thịnh nhất của nghề có đến vài chục nữ tài công làm việc tại bến tàu nhưng giờ còn hơn 10 người gắn bó. Đa số là phụ nữ trung niên, trẻ nhất cũng ngoài 30 tuổi.

Bến đò khá vắng khách trong những ngày thời tiết xấu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Phạm Hà (ngư dân sống ở cảng An Thới) cho biết, ngoài chị em phụ nữ, chạy đò ở cảng An Thới còn có không ít các đấng mày râu. Do tính chất nguy hiểm nên đàn ông thường chạy đò đưa rước khách vào ban đêm. Dù đêm hay ngày, dù nữ hay nam, trước những hiểm nguy bất ngờ từ biển cả, phải là những người gan dạ mới dám theo nghề và gắn bó lâu đến thế.