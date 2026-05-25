Người trẻ kiếm gần 400.000 đồng/lần làm môi giới viện dưỡng lão

Khó khăn khi chọn viện dưỡng lão

Sau khi được chẩn đoán mắc Alzheimer (căn bệnh thoái hóa não gây suy giảm trí nhớ và nhận thức) sức khỏe của bà Han Dingrong (76 tuổi, sống tại TP Trùng Khánh, Trung Quốc) nhanh chóng sa sút. Bà dần mất kiểm soát hành vi, thậm chí từng làm con gái bị thương trong lúc được chăm sóc, khiến cả gia đình rơi vào trạng thái kiệt quệ. Họ đã lần lượt thuê 4 người chăm sóc nhưng không ai có thể gắn bó lâu dài.

Một cụ bà tại viện dưỡng lão ở Jinhua, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh: Yang Meiqing/VCG).

Trong lúc bế tắc, con gái bà Han là Tang Tao lên mạng tìm kiếm giải pháp và tình cờ biết đến một dịch vụ chuyên tư vấn chăm sóc người cao tuổi. Sau khi trả 99 NDT (tương đương với hơn 383.000 đồng) phí tư vấn, gia đình nhận được danh sách các viện dưỡng lão phù hợp kèm những phân tích chi tiết về điều kiện chăm sóc, chi phí và chuyên môn điều trị.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lời giới thiệu truyền miệng như trước, lần đầu tiên họ tiếp cận một dạng dịch vụ trung gian mới - những người chuyên khảo sát, đánh giá và lựa chọn viện dưỡng lão thay cho gia đình.

Sau khi trực tiếp đi khảo sát, gia đình quyết định đưa bà Han vào một cơ sở chuyên chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ. Dù bệnh tình của bà vẫn tiếp tục tiến triển, người thân cho biết họ yên tâm hơn khi nhận được cập nhật hằng ngày về tình trạng sức khỏe của bà.

Hiện gia đình bà Han phải chi khoảng 4.800 NDT (hơn 18 triệu đồng) mỗi tháng cho chi phí chăm sóc, sau khi đã được khấu trừ các khoản trợ cấp hỗ trợ từ chính quyền.

Câu chuyện của gia đình bà Han hiện không còn là trường hợp cá biệt. Tại Trung Quốc, nơi số người trên 60 tuổi đã vượt 323 triệu vào cuối năm 2025, nhu cầu chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi đang tăng nhanh, trong khi việc lựa chọn viện dưỡng lão ngày càng trở nên phức tạp.

Dù quốc gia này hiện có khoảng 40.000 viện dưỡng lão, chỉ khoảng một nửa trong tổng số hơn 5 triệu giường được lấp đầy. Sự chênh lệch này phản ánh thực tế rằng nhiều gia đình không biết bắt đầu từ đâu hoặc thiếu thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp cho người thân. Trong bối cảnh đó, một nghề mới đang âm thầm xuất hiện tại Trung Quốc, đó chính là quản lý chăm sóc người cao tuổi.

Nghề mới ra đời

Những người làm quản lý chăm sóc người cao tuổi như bà He Renmei đang trở thành cầu nối giữa gia đình và hệ thống viện dưỡng lão.

Tại Trùng Khánh, bà He có hơn 18.000 người theo dõi trên mạng xã hội Douyin và thường nhận khoảng 500 yêu cầu tư vấn mỗi tháng. Công việc của cô bao gồm khảo sát trực tiếp các viện dưỡng lão, quay video về điều kiện sinh hoạt, đánh giá chất lượng chăm sóc, chi phí và mức độ phù hợp với từng nhóm bệnh nhân.

He Renmei thăm một người cao tuổi tại viện dưỡng lão ở quận Nam Bình, TP Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 3/2026 (Ảnh: He Renmei).

“Gia đình khách hàng thường rơi vào trạng thái bế tắc khi tìm viện dưỡng lão phù hợp cho người thân. Họ rất sợ đưa ra lựa chọn sai. Vì vậy, công việc của tôi là giúp họ thu hẹp lựa chọn và hiểu rõ vấn đề hơn”, He nói.

Khách hàng thường biết đến cô qua mạng xã hội. Sau khi phân tích tình trạng sức khỏe và điều kiện gia đình, cô sẽ đề xuất giải pháp phù hợp, từ chăm sóc tại nhà đến đưa vào cơ sở chuyên biệt.

Một số viện dưỡng lão hợp tác trả hoa hồng khi có người được giới thiệu thành công, biến nghề này thành một dạng trung gian trên thị trường chăm sóc người già đang mở rộng nhanh chóng.

Tại tỉnh Hồ Nam, những người làm nghề tương tự cũng đang xuất hiện. Tuy nhiên, không ít người trong ngành cho rằng đây không phải con đường kiếm tiền nhanh như lời đồn. Muốn gắn bó với công việc này, người làm nghề cần nhiều thời gian, sự hiểu biết và kiên nhẫn lâu dài.

He Renmei khảo sát một viện dưỡng lão tại quận Du Bắc, TP Trùng Khánh, Trung Quốc (Ảnh: He Renmei).

Trong khi đó, áp lực chăm sóc người già ngày càng lớn. Nhiều người trưởng thành vừa phải đi làm, vừa gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, dẫn đến nhu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế tăng mạnh.

Những người làm nghề như He cho rằng công việc của họ sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai, thậm chí phát triển thành mạng lưới tư vấn toàn quốc. Tuy vậy, họ cũng thừa nhận giới hạn của mình ở chỗ chất lượng thực sự của viện dưỡng lão không nằm ở quảng cáo hay tư vấn, mà ở năng lực chăm sóc thực tế.

“Điều tôi có thể làm là giúp gia đình đưa ra quyết định tốt hơn. Còn việc chăm sóc có tốt hay không phụ thuộc vào chính cơ sở đó”, He chia sẻ.