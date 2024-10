Ngư dân lao ra biển đánh cá lúc sóng lớn bị xử phạt

Ngày 29/10, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ông N.V.H. (51 tuổi, trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đã bị xử phạt 4 triệu đồng do không chấp hành chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.

Do ảnh hưởng bão số 6 (bão Trà Mi), ngày 26/10, vùng biển Quảng Ngãi có gió lớn, biển động mạnh. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi nghiêm cấm tàu thuyền ra biển nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho ngư dân.

Dù lệnh cấm biển đã có hiệu lực nhưng nhiều ngư dân huyện Bình Sơn vẫn dùng thuyền thúng ra vùng biển gần bờ đánh cá.

Ngày 26/10, nhiều ngư dân huyện Bình Sơn vẫn ra khơi đánh cá, bất chấp lệnh cấm biển (Ảnh: Quốc Triều).

Phát hiện sự việc, chính quyền huyện Bình Sơn đã thành lập tổ công tác kiểm tra tàu thuyền, vận động ngư dân quay vào bờ. Tuy nhiên, ông N.V.H. không chấp hành.

Trước tình hình đó, lực lượng Biên phòng đã đến hiện trường yêu cầu ông H. đưa thuyền vào bờ và lập biên bản để xử lý vi phạm.

Tình trạng ngư dân ra khơi đánh bắt cá khi lệnh cấm biển đã có hiệu lực vẫn thường xuyên xảy ra.

Ngư dân cho rằng, biển động mạnh nên nhiều loài cá vào gần bờ tìm thức ăn. Ra khơi vào thời điểm này sẽ bắt được lượng cá gấp nhiều lần lúc trời yên, biển lặng. Giá cá lúc biển động cũng cao hơn những ngày thường.