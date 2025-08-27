Nghỉ việc ở tuổi U40 để làm nghề "nghe tâm sự của người lạ"

Xác định bản thân cần dành nhiều thời gian để có thể theo sát và kịp thời hỗ trợ hai con trên hành trình trưởng thành, chị N.A quyết định nghỉ việc, chấm dứt những năm tháng làm công việc văn phòng ổn định với khoản tiền lương nhận đều hàng tháng.

Không tiếp tục làm công việc văn phòng, chị N.A quyết định sẽ làm công việc nào cho phép chị có sự linh động lớn nhất về mặt thời gian, sau cùng, chị lựa chọn làm nghề "lắng nghe tâm sự của người lạ".

Chị N.A quyết định dừng công việc văn phòng để có thời gian linh hoạt ở bên hai con nhỏ (Ảnh minh họa: iStock).

Bằng kinh nghiệm phong phú và vốn sống dày dạn của người có thâm niên tham gia tổ chức các hoạt động phong trào trong một tập đoàn có hàng nghìn nhân sự, chị N.A bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết các vấn đề cá nhân.

Vốn có khả năng tạo ra các nội dung thể hiện góc nhìn sắc sảo, thú vị, xoay quanh những câu chuyện giản dị đời thường trong cuộc sống, chị N.A bắt đầu tạo dựng được một cộng đồng fan trên mạng xã hội. Những khách hàng đầu tiên của chị cũng là những người cảm thấy bị thuyết phục bởi cách nhìn nhận của chị xung quanh những câu chuyện, tình huống đời thường.

Từ đây, N.A bắt đầu nhận tư vấn các vấn đề cá nhân. Từ lắng nghe tâm sự để đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cho tới việc giúp họ nhìn rõ vấn đề bản thân đang gặp phải, N.A sẽ cùng khách hàng vạch ra phương án hành động, giải quyết vấn đề khúc mắc.

N.A không phải một chuyên gia tâm lý, nhưng những gì chị làm lại có tác dụng... "xoa dịu tâm hồn" của những khách hàng tìm đến chị.

Chị nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện đại, nhiều người đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, họ không thể tìm được một người khiến họ cảm thấy có đủ sự tin cậy và sức thuyết phục để trút bầu tâm sự.

Nhiều người cảm thấy ngần ngại nếu phải chia sẻ quá nhiều với những người thân quen. Vì vậy, giải pháp “tâm sự với người lạ” nghe qua tưởng khó tin, nhưng lại là giải pháp không ít người tìm đến, khi họ thực sự phải đối diện với những vấn đề khó nghĩ trong công việc và cuộc sống.

Không phải lúc nào N.A cũng có thể giúp những người tìm đến chị, bởi quan điểm sống của mỗi người là khác nhau. Sau cùng, khách hàng vẫn phải tự đưa ra quyết định của riêng họ. Nhưng ít nhất, những người lạ tìm đến với chị đã có những phút giây được trải lòng với một người xa lạ, họ thoải mái tâm sự mà không lo bị phán xét "ngấm ngầm".

N.A cũng không đưa ra mức phí cụ thể cho việc tư vấn các vấn đề cá nhân, tất cả là do khách hàng tự chủ động, chị để họ trả phí theo kiểu “tùy tâm”. Nếu họ không có sự “cảm ơn” nào, đối với chị, đó cũng là một lần làm việc tốt, giúp đỡ một con người trong lúc họ đang gặp vấn đề khó khăn.

Để làm được công việc lắng nghe tâm sự của người lạ, chị N.A phải sẵn sàng tâm thế lắng nghe ở mọi thời điểm mà không phán xét. Công việc này đưa chị đến với đủ mọi đối tượng khách hàng và những vấn đề đa dạng mà họ gặp phải.

Chị cũng phải chấp nhận việc khách hàng có thể tìm đến mình vào bất cứ thời điểm nào. Ngay cả trong những ngày Tết, chị vẫn có thể đang miệt mài tư vấn cho khách hàng, bởi họ đang rất cần được hỗ trợ.

Chị N.A đã có 8 năm làm công việc "lắng nghe tâm sự của người lạ" (Ảnh minh họa: iStock).

Tính đến nay, đã 8 năm trôi qua kể từ khi quyết định tạm dừng công việc văn phòng ổn định, chị N.A vẫn đang tiếp tục trụ lại với một công việc lạ lẫm, khó gọi tên. Có thể khi cả hai con của chị đều đã đủ tuổi trưởng thành, N.A sẽ quay trở lại với công việc văn phòng, giảm thời lượng online, giảm bớt việc lắng nghe tâm sự “chuyện thiên hạ".

Thực tế, việc phải tiếp xúc với đủ người, đủ chuyện và thường là những chuyện... đau đầu, nặng lòng đòi hỏi chị phải có khả năng cân bằng và sức bền rất lớn, xét cả về thể chất và tinh thần.

8 năm làm công việc khó gọi tên cũng là 8 năm chị N.A sống với sự trồi sụt liên tục của thu nhập. Công việc này nghe qua tưởng đơn giản, nhưng bản chất cũng là một nghề "làm dâu trăm họ", không phải lúc nào cũng làm hài lòng được những khách hàng tìm đến với mình.

Trong xã hội hiện đại, những dịch vụ lạ lùng như nhận nhắn tin trò chuyện online, nhận tâm sự ru ngủ online... vốn đã xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Dường như trong xã hội hiện đại, khi con người kết nối không ngừng trên không gian mạng, nhiều khi chúng ta chợt nhận ra bản thân đang khát khao có một sự kết nối giản dị, nhưng thực sự ấm áp và sâu sắc. Khi ấy, những dịch vụ online lạ lùng, nghe qua tưởng là đùa, liền xuất hiện để đáp ứng những nhu cầu rất thật.