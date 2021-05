Nghề nướng cá, mực tươi ở Xứ Nghệ vào vụ

Để được một mẻ mực tươi nướng ngon, người dân phải sắp than củi đều, dọc vỉ nướng. Đặc biệt, vỉ nướng mực được đan đều, khi những viên than bén đỏ, những con mực tươi bắt đầu săn dần. Đồng thời, người nướng phải kê cao dần lên để hơi nóng từ than phả vào những thớ thịt của con mực chín vào trong ruột. Đến khi thấy da mực vàng sém cũng là lúc đưa xuống khỏi vỉ nướng rồi để nguội tầm 10-15 phút. Sau đó, tiếp tục đưa lên bếp than nướng thêm 10 phút nữa, con mực sẽ rất thơm, ăn sẽ vừa giai, vừa giòn và đậm chất mực biển tươi ngon. Mực tươi nướng than hoa được bán với giá 250-300 ngàn đồng/kg.