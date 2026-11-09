Trên khoảng sân rộng khoảng 100m2 trước nhà ông Hà Thuận Cử (65 tuổi, ngụ phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ), hàng trăm chiếc thau nhựa được xếp ngay ngắn trên hệ thống kệ sắt 3 tầng. Mỗi chiếc thau là một “căn hộ” riêng, bên trong có một con cua đinh đang sinh trưởng.

Từ thú vui tuổi già thành mô hình có thu nhập

Không đào ao, không xây bể xi măng, ông Cử tận dụng diện tích trước nhà để dựng nên khu nuôi cua đinh đặc biệt. Những chiếc thau có kích thước khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Khi cua lớn, ông chuyển sang thau rộng hơn.

Hàng trăm thau nhựa được ông Hà Thuận Cử bố trí trên kệ sắt 3 tầng, tạo thành “chung cư” nuôi cua đinh độc đáo (Ảnh: Hồng Nhung).

Ông Cử là một trong những người tiên phong áp dụng cách nuôi cua đinh trong thau nhựa tại khu vực Ngã Bảy.

Ít ai nghĩ ý tưởng này xuất phát từ thú vui lúc tuổi già. Khoảng 4 năm trước, sau khi dừng nuôi lươn vì công việc chăm sóc vất vả, ông Cử mua 30 con cua đinh giống, giá 250.000 đồng/con, về nuôi thử cho vui.

Thấy cua sinh trưởng tốt, ít thất thoát, ông quyết định đầu tư thêm thau nhựa, tự làm kệ sắt để mở rộng đàn. Từ 30 con ban đầu, đến nay khu nuôi đã có hơn 200 con.

Điểm đặc biệt là mỗi con cua đinh được nuôi riêng trong một chiếc thau. Phần đáy thau được khoan lỗ, lắp đường ống và nút bịt để thuận tiện cấp, thoát nước. Hệ thống kệ được bố trí thành 3 tầng nhằm tiết kiệm diện tích.

Từ thú vui tuổi già, ông Cử phát triển mô hình nuôi hơn 200 con cua đinh trong thau nhựa (Ảnh: Hồng Nhung).

“Nuôi trong thau có cái lợi là mình dễ kiểm soát thức ăn, dễ quan sát từng con. Con nào ăn yếu, có biểu hiện bất thường là mình phát hiện được ngay. Nuôi dưới ao đất hay bể xi măng thì khó theo dõi hơn”, ông Cử chia sẻ.

Theo ông, nuôi riêng từng con còn giúp hạn chế tình trạng cua cắn nhau, tranh giành thức ăn. Người nuôi dễ kiểm tra sức khỏe, theo dõi tốc độ phát triển và điều chỉnh cách chăm sóc.

Tự chủ nguồn giống, mở lối đầu ra

Để duy trì môi trường sống cho đàn cua đinh, ông Cử sử dụng nước giếng, khoảng 4-5 ngày thay nước một lần. Mực nước trong thau được điều chỉnh theo kích thước từng con, cua nhỏ cần ít nước hơn cua lớn.

Thức ăn chủ yếu là thức ăn viên và các loại phụ phẩm phù hợp. Gia đình ông còn tận dụng nội tạng gà, vịt từ hoạt động chế biến thực phẩm của con cháu để giảm chi phí.

Sau thời gian chăm sóc, ông Cử bắt đầu bán cua đinh thương phẩm. Những con đạt trọng lượng khoảng 5-7kg được lựa chọn xuất bán, với giá bán lẻ khoảng 400.000-450.000 đồng/kg.

Ông ưu tiên bán trực tiếp cho khách có nhu cầu thay vì qua thương lái. Theo ông, có thời điểm thương lái chỉ trả khoảng 280.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ.

Không dừng lại ở việc nuôi cua thương phẩm, ông Cử còn tìm cách chủ động nguồn giống. Ông bố trí khu vực riêng, ghép một con đực với 4 con cái trong hồ để tạo điều kiện sinh sản.

Mỗi con cua đinh được nuôi riêng trong một thau nhựa có kích thước phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp ông Cử thuận tiện theo dõi và chăm sóc (Ảnh: Hồng Nhung).

Mỗi lứa cua đinh có thể đẻ hơn 10 trứng, thời gian ấp khoảng 3 tháng. Những lứa đầu, tỷ lệ sống của cua non chưa cao nên ông phải tiếp tục điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.

Đến nay, ông đã cho cua sinh sản và ấp nở thành công. Cua con sau khi nở được nuôi thêm khoảng một tháng rồi bán với giá 250.000 đồng/con. Ông cũng đang đầu tư khu vực có lớp cát dày, liền kề môi trường nước để thử nghiệm tạo điều kiện sinh sản gần tự nhiên.

Dù có thêm nguồn thu từ cua giống và cua thương phẩm, ông Cử cho rằng đây không phải vật nuôi dành cho những hộ muốn thu hồi vốn nhanh. Theo ông, cua đinh cần khoảng 3 năm để đạt trọng lượng 5kg, đồng nghĩa người nuôi phải duy trì vốn trong thời gian dài.

“Nuôi cua đinh phải chờ khoảng 3 năm mới bán được. Tôi lớn tuổi rồi, nuôi để có công việc làm mỗi ngày, vừa giải trí vừa có thêm tiền chi tiêu. Nếu xác định làm kinh tế chính, phải tính toán kỹ vì vốn bỏ ra phải mất thời gian dài mới thu hồi được”, ông nói.

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngã Bảy, đánh giá mô hình nuôi cua đinh trong thau nhựa có ưu điểm tiết kiệm diện tích, không cần đầu tư hệ thống bể lớn và thuận tiện theo dõi từng con.

“Ưu điểm của mô hình là dễ nhân rộng, vốn đầu tư thấp và thuận lợi trong quản lý dịch bệnh. Người nuôi có thể tiếp xúc, quan sát cua đinh mỗi ngày, thay vì phải chờ một thời gian mới kiểm tra như khi nuôi trong bể”, ông Hiệp nhận xét.

Cũng theo ông Hiệp, địa phương đã giới thiệu, hỗ trợ ông Cử tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng khu nuôi. Hội Nông dân phường cũng thành lập tổ thực hiện mô hình tại khu vực 18, tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ nguồn giống và kinh nghiệm chăm sóc.

Ngoài ra, địa phương đang hỗ trợ quảng bá mô hình, kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh thông tin và sàn thương mại điện tử. Một số người dân ở địa phương lân cận, trong đó có người từ Cà Mau, đã tìm đến ông Cử để tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi cua đinh trong thau nhựa.