“Sau khi trả xong số nợ 70 triệu đồng, vợ chồng tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon”, anh Quàng Văn Quân - công nhân của một công ty may trong Khu công nghiệp Phố Nối B - chia sẻ.

Đến nay đã 4 năm gắn bó với công việc, anh Quân (27 tuổi) vẫn nhớ như in khoảng thời gian từng suy sụp khi con trai phát hiện bị hở van tim. Để chạy chữa cho con, vợ chồng anh phải chuẩn bị một khoản tiền lớn, vượt xa khả năng trang trải của gia đình.

Bán đôi trâu vẫn chưa đủ tiền chữa bệnh cho con

Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề, anh làm thợ rửa, sửa xe tại cửa hàng ở quê nhà, với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Còn vợ anh, chị Lò Thị Nhung có thu nhập 3,5 triệu đồng nhờ công việc bưng bê, phục vụ tại nhà hàng tiệc cưới.

Khi phát hiện con trai bị bệnh nặng, gia đình phải đưa cháu xuống Hà Nội điều trị. Nhà nghèo, không có tiền tích lũy, anh Quân xin bố bán tài sản lớn nhất của gia đình là đôi trâu, được 35 triệu đồng. Để có đủ tiền chạy chữa cho con, anh vay thêm họ hàng 70 triệu đồng.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe của con ổn định, anh quyết định khăn gói xuống tìm việc làm tại một công ty giày xuất khẩu vào tháng 8/2022. Công ty có mức đãi ngộ tốt so với mặt bằng chung trong khu công nghiệp.

Bữa cơm đơn giản của vợ chồng công nhân (Ảnh: NVCC).

Sau 3 tháng ổn định chỗ ở và làm quen với công việc, anh có mức thu nhập 7,1 triệu đồng. Sau đó, vợ anh là chị Lò Thị Nhung cũng quyết định xuống làm cùng công ty.

Anh Quân làm ở bộ phận in, còn chị Nhung đảm nhận công việc thêu. Nếu tính cả tăng ca, hiện nay tổng thu nhập của vợ chồng nam công nhân đạt 18-20 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, người cha 27 tuổi buộc phải cân đong, đo đếm các khoản chi tiêu và gửi tiền về quê nhờ người thân chăm sóc con cái.

Ngoài chi phí thuê trọ, điện nước hết 1,7 triệu đồng/tháng, vợ chồng công nhân chỉ dám dành 2,5 triệu đồng cho tiền ăn uống. Sau khi gửi 3 triệu đồng về quê, số tiền còn lại anh chị dành dụm để trả nợ và tiết kiệm.

Sau thời gian tích lũy, mới đây, anh Quân đã trả hết số nợ vay 4 năm trước. Cuộc sống của công nhân gắn chặt với nhà máy, phòng trọ. Nhờ công việc này, anh vừa có thu nhập trang trải cuộc sống, trả nợ, vừa thực hiện những dự định trong thời gian tới.

Ăn, ở chắt chiu để dành 200 triệu tổ chức đám cưới

Muốn kiếm thêm thu nhập nhờ mạng xã hội, anh Quân đã vượt qua sự ngại ngùng của bản thân để xây dựng kênh TikTok kể về cuộc sống hằng ngày. Những bữa cơm với rau rừng, cá khô có giá 25.000 đồng hay nồi lẩu tiết kiệm chưa đến 100.000 đồng được vợ chồng công nhân ghi lại.

Những video mộc mạc được cộng đồng mạng quan tâm (Ảnh: NVCC).

Những video này được quay lại khi vợ chồng anh kết thúc ca làm mỗi ngày. Bối cảnh là căn phòng trọ rộng 15m², chật hẹp, lỉnh kỉnh đồ đạc. Những lúc chuẩn bị đồ ăn, khi nấu nướng, cuộc sống vỏn vẹn trong căn phòng chật hẹp lại trở thành chất liệu mới mẻ với cộng đồng. Sau khi xây dựng kịch bản sơ lược, anh Quân là người quay, thu tiếng và dựng video.

Trong hành trình này, nam công nhân nhiều lần tự vấn: “Hay dừng lại, không làm nữa”. Bởi nhiều khi làm việc tại nhà máy, chạy sản lượng đã mệt, về nhà anh lại tiếp tục công việc quay dựng, anh thấy vợ chồng thêm áp lực. Thời điểm mới bắt đầu, vợ chồng anh loay hoay quay đi, quay lại nhiều lần, rất mất thời gian. Những bữa cơm tối diễn ra lúc 24h là chuyện bình thường.

Anh không quên những lần phải nhắc vợ nấu lại, thêm chút muối vào đồ ăn để có chất liệu quay phim. Trước mỗi bữa ăn, hai vợ chồng lại bảo nhau: “Chụp mâm cơm đã, đừng gắp vội”.

“Sau đó, vì muốn vượt qua giới hạn của bản thân, có thêm một nguồn thu nhập nhỏ, tôi quyết tâm hoàn thành video rồi mới đi ngủ”, anh Quân chia sẻ.

Vợ chồng công nhân làm kênh để kiếm thêm thu nhập (Ảnh: NVCC).

Sau khi lượng tương tác tốt, kênh của vợ chồng anh bắt đầu được nhiều nhãn hàng quan tâm. “Lúc đầu nhận được tin nhắn của nhãn hàng, tôi còn không tin, sợ bị lừa”, nam công nhân kể. Sau đó, anh phải tham khảo ý kiến những người có kinh nghiệm làm kênh mới vỡ lẽ.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là nhận được một sản phẩm dùng thử của nhãn hàng trị giá lên đến 800.000 đồng. Đối với công nhân, đây là số tiền không nhỏ, nên anh “cứ ngỡ họ gửi nhầm”.

Niềm vui từ những đồng tiền đầu tiên kiếm được trên mạng xã hội khiến anh Quân vui mừng đi khoe khắp xóm trọ. Trước mắt, vợ chồng anh Quân đặt mục tiêu tiết kiệm được 30 triệu đồng để đón Tết Nguyên đán.

Về lâu dài, anh mong muốn tích lũy được 200 triệu đồng để tổ chức đám cưới do điều kiện trước đây chưa cho phép. Mục tiêu lớn này là động lực giúp người công nhân không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công việc hằng ngày.