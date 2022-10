Mua nhà tiền tỷ với quán trứng vịt lộn bán hơn 4.000 quả mỗi ngày

Chị Vân đã mua được nhà sau hơn 10 năm bán trứng vịt lộn ở TPHCM (Ảnh: Huyền My).

Sinh ra ở một gia đình nghèo ở Vĩnh Long, từ nhỏ chị Hồng Vân (38 tuổi) đã theo người thân lên TPHCM kiếm sống. Ban đầu, do không có nghề nghiệp nên chị Vân đi bán hủ tíu gõ ở lề đường tại quận 3.

Năm 2010, khi công việc đang thuận lợi, chị Vân bị trật tự đô thị tịch thu xe hủ tíu, mất hết vốn. Buồn bã, chị đành đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình nhưng thu nhập từ bán vé số chẳng đủ chị nuôi gia đình.

Sau cả tuần trời mất ngủ vì nghĩ kế mưu sinh, chị Vân đánh liều đi vay tiền mua thêm một chiếc xe để chở hột vịt lộn đi bán rong. Tuy vậy, cuộc sống kiếm tiền ở thành phố chưa bao giờ là dễ dàng, có ngày chị Vân chỉ bán được vài quả trứng, chẳng đủ tiền vốn. Có những đêm mưa tầm tã, cô gái quê chỉ biết ăn trứng trừ cơm cho đỡ buồn.

Vài tháng sau, nhờ nỗ lực, kiên trì, hột vịt lộn của chị Vân từ chỗ ban đầu chỉ bán được vài chục trái mỗi đêm, số lượng sau đó đã lên đến hàng trăm trái. Số tiền bán trứng đủ để nuôi gia đình nên chị Vân nghỉ hẳn việc bán vé số, mở một tiệm trứng ở vỉa hè.

Đến nay, sau hơn 10 năm bén duyên với trứng lộn, mỗi ngày tiệm trứng của chị Vân ở đường Bàn Cờ, quận 3 có thể bán từ 4.000 - 5.000 trứng mỗi ngày.

Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định, chị Vân còn tạo việc làm cho không ít sinh viên nghèo tranh thủ làm thêm buổi tối.

"Khoảng 4 năm nay, nhiều khách thương mến đến ủng hộ nên quán ngày càng đông. Năm 2021, nhờ bán trứng vịt lộn mà tôi phất lên, mua được nhà ở Long An. Bây giờ một mình tôi vẫn cần mẫn làm việc để nuôi hai con nhỏ và mẹ già ở quê", chủ tiệm vui vẻ nói.

Trứng được chị Vân nhập từ Vĩnh Long lên, tuyển chọn kỹ và hấp nước dừa (Ảnh: Huyền My).

Theo chị Vân, từ 4h30 sáng mỗi ngày cả gia đình chị đã phải dậy để nhập trứng từ Vĩnh Long gửi lên. Tất cả trứng đều được lựa chọn kỹ càng, ưu tiên chọn những quả trứng ấp đúng 16 - 18 ngày bởi trứng lộn đã quá thời gian "vàng" khi ăn sẽ có vị đắng.

So với các tiệm khác, trứng ở tiệm chị Vân được luộc cùng với nước dừa tươi, thêm chút muối hột để khi ăn khách hàng sẽ cảm nhận được vị thơm béo từ trong ra ngoài trái trứng. Trứng khi luộc đã chín được tiếp tục chuyển qua hấp cùng với gừng tươi để luôn nóng, thơm.

Nhiều thực khách chia sẻ, khi đến ăn trứng vịt lộn của chị Vân, ngoài điểm cộng là trứng mềm, thoang thoảng hương thơm của nước dừa thì chén muối nhuyễn ăn kèm cũng là điểm nhấn.

Bí quyết làm muối chấm riêng biệt khiến cho nhiều khách hàng ủng hộ chị Vân (Ảnh: Huyền My).

Chia sẻ về bí kíp làm nước chấm, chị Vân nói, quán dùng loại muối hột nguyên chất trộn cùng tiêu lốp Đắk - Lắk, muối tôm và một số loại gia vị cơ bản khác. Tất cả được trộn đều rồi đem đi xay nhuyễn, mịn. Công thức này giúp muối không quá mặn mà còn đem lại hương thơm cay nồng của tiêu lốp và đi kèm là một trái tắc tạo vị chua.

"Khi ăn trứng vịt lộn, chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị của nước dừa tươi, tiếp theo là hương gừng và độ béo của trứng vịt hòa cùng vị chua, cay, mặn của hỗn hợp muối tắc xay nhuyễn. Khi ăn kèm một đến hai lá rau răm sẽ cảm nhận vị riêng biệt, không lẫn vào đâu của món ăn dân giã này", chị Vân giới thiệu.

Mỗi quả trứng luộc có giá 8.000 đồng (Ảnh: Huyền My).

Ngoài trứng vịt lộn, quán còn có thêm món vịt lộn xào me, cút lộn xào me. Nước sốt me cũng do chính tay chủ tiệm làm theo công thức riêng biệt nên có dạng sánh đặc. Trứng lộn xào me thường ăn kèm với hành phi trộn tóp mỡ giòn và đậu phộng.

"Nước sốt me làm kỳ công nhất. Me được tuyển chọn những quả chín, lột vỏ, luộc cùng với đường và nước mắm. Đặc biệt, ở nước sốt này, tôi không sử dụng bột ngọt hay bất cứ loại điều vị nào nên nước sốt có chất sánh đặc riêng biệt từ cốt me", chủ tiệm chia sẻ.

Chị Vân cho biết, được khách hàng ủng hộ khiến chị thấy rất vui. Ước mơ từ nhỏ là mua được căn nhà làm chỗ "che mưa che nắng" đã thành sự thật. Sắp tới, chị mong quán luôn đông khách để có thêm tiền giúp đỡ gia đình và những người nghèo nhiều hơn.

Trứng vịt lộn và cút lộn xào me cũng được nhiều khách hàng ưa thích (Ảnh: Huyền My).

"Công việc quá tải nên quán không tìm được người phụ việc lâu dài. Dù quán đã nâng mức lương lên 25.000 đồng/giờ nhưng vẫn không ai trụ nổi vì lượng khách quá đông", chị Vân than thở.

Chị Phan Thị Kim Liên - 24 tuổi, sinh viên đại học Công nghệ thực phẩm nói: "Mình ăn trứng vịt lộn ở đây từ hồi mới lên Sài Gòn học, ưu điểm của trứng ở đây là vị thơm, béo, nước chấm đặc biệt không lẫn ở đâu được. Nhưng nhược điểm là quán quá đông. Mặc dù quán đã bố trí mỗi bàn một thùng rác nhưng giờ cao điểm thì không ai rảnh tay để dọn dẹp, mình nghĩ quán nên khắc phục điều này".