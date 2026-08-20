Lao động Việt tự ý ở lại nước ngoài trái phép bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 283 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lao động Việt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong đó, Chương IV của Nghị định nêu rõ các quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đáng chú ý, Điều 53 của Nghị định cho thấy một số quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân liên quan khác.

Cụ thể, người lao động có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề, mà không phải do bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của UBND cấp xã, sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Mức phạt 80-100 triệu đồng cũng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi thông tin, quảng cáo, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng; cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép, giả mạo giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được doanh nghiệp dịch vụ giao hoặc không trong thời gian được doanh nghiệp dịch vụ giao, thì bị phạt tiền 180-200 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị này còn buộc phải trả lại cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi của số tiền này (tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt).