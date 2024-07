Khai thác tiềm năng quần thể chè tiến vua 500 tuổi ở độ cao 900m

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh này đã chấp thuận chủ trương đầu tư một nhà máy sản xuất trà tiến vua tại xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão, với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng.

Theo UBND huyện An Lão, qua kiểm đếm hiện có 6.117 cây, sinh trưởng ở độ cao 900m so với mặt nước biển.

Những gốc chè cổ thụ do Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn quản lý (Ảnh: Bình Định).

Quần thể chè tiến vua phân bố rải rác trong khu rừng đặc dụng xã An Toàn và địa bàn lân cận. Trong đó, có 906 cây chè cổ thụ do Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn quản lý; 5.211 cây chè khác nằm ở nương, rẫy của người dân.

Đặc biệt, hiện còn nhiều cây chè cổ thụ cao đến 9m, đường kính cây 30-40cm, trên 500 tuổi.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Quyền Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết chè tiến vua An Toàn là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những năm qua, huyện có nhiều hoạt động bảo tồn và phát triển vùng chè quý này.

Năm 2019, huyện An Lão lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Chè tiến vua An Toàn - An Lão". Sản phẩm này cũng là sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của địa phương.

Có những cây chè có chiều cao 9m, tuổi đời trên 500 năm (Ảnh: UBND huyện An Lão).

Ông Đỗ Tùng Lâm cho biết thêm, từ cuối năm 2023, UBND huyện An Lão phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Q-LINK tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thu hái chè cho các hộ dân ở An Toàn.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu, công ty phối hợp với các đơn vị liên quan, người dân địa phương khai thác khoảng 300 cây chè để thí điểm sản xuất.

An Lão là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Huyện có khí hậu khá mát mẻ, với nhiều đồi núi, thác đá, dòng suối, rừng nguyên sinh.

Dân cư của huyện chủ yếu là người dân tộc Kinh, Hre và Ba na, sống dựa vào nông nghiệp. Trong đó, xã An Toàn được xem là nơi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vì khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp.