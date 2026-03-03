Hơn 100.000 cơ hội việc làm tại VinCons

Đơn vị thi công loạt siêu dự án đô thị, hạ tầng từ Bắc vào Nam

Tại Hà Nội, Khu đô thị thể thao Olympic, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/12/2025, được xác định công trình “kỷ lục của kỷ lục”. Tại dự án này, VinCons là đơn vị thi công chủ lực, biến những bản vẽ khổng lồ thành hiện thực.

Với quy mô đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 9.171ha, đây là đại công trường lớn bậc nhất lịch sử ngành xây dựng Việt Nam. Điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi - đạt chuẩn FIFA, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Để thi công công trình phức tạp, sở hữu mái che đóng mở tự động lớn bậc nhất thế giới và kỹ thuật đỉnh cao này, VinCons đã huy động những dàn máy móc tân tiến, sẵn sàng đưa dự án về đích đúng hẹn, dự kiến vào tháng 8/2028.

VinCons là đơn vị thi công chủ lực tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: CĐT).

Tại Quảng Ninh, VinCons đang dồn lực cho siêu dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với quy mô hơn 4.100ha. Đây cũng là đại công trường đang cần một lực lượng tinh nhuệ để hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo kỳ tích xây dựng bên kỳ quan thiên nhiên - vịnh Hạ Long.

Tại TPHCM, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (2.870ha) đang thay đổi diện mạo từng ngày. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn ESG++ khắt khe từ khâu quy hoạch, triển khai đến vận hành. Trong tương lai, Vinhomes Green Paradise sẽ không chỉ là siêu đô thị xanh, sinh thái, thông minh và tái sinh hàng đầu thế giới mà còn là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tầm vóc toàn cầu với hàng loạt siêu tiện ích và công trình biểu tượng.

Tại Khánh Hòa, VinCons đang đảm nhiệm thi công Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Với quy mô hơn 1.254ha, dự án được quy hoạch và triển khai nhằm đưa Cam Ranh trở thành nơi an trú cho cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế.

Năng lực thi công của VinCons không chỉ dừng lại ở các dự án đô thị, mà còn vươn tầm trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Nổi bật là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (54km), với tốc độ thiết kế 350 km/h và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh (121km) sắp triển khai. Các dự án này đều yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản.

Tuyển dụng hơn 100.000 lao động phổ thông

Để đáp ứng khối lượng thi công khổng lồ, VinCons đã triển khai chiến dịch tuyển dụng quy mô toàn quốc, mở cửa đón chào hơn 100.000 người lao động trên cả nước với mức lương cạnh tranh và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

VinCons mang đến cơ hội việc làm cho hơn 100.000 lao động trên cả nước với thu nhập cạnh tranh, tới 41 triệu đồng/tháng, đi kèm nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn (Ảnh: CĐT).

Tại VinCons, công nhân có thu nhập 14-33 triệu đồng/tháng (tùy vị trí). Tổ trưởng thu nhập 32-41 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp cam kết chi trả đúng hạn. Lương được thanh toán định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng.

Một trong những điểm khác biệt của VinCons là chính sách phúc lợi tập trung vào điều kiện sinh hoạt thực tế của người lao động. Công nhân được bố trí chỗ ở tại các khu lán trại có lắp điều hòa, hoặc nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 300.000-500.000 đồng/tháng tùy khu vực.

Ngoài ra, công nhân còn được cung cấp ba bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày; được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ thưởng lễ Tết, khám sức khỏe định kỳ.

Đối với lao động phổ thông chưa có tay nghề, VinCons áp dụng mô hình đào tạo nghề miễn phí tại công trường. Người lao động chưa có nghề sẽ được chỉ dẫn bài bản từ kỹ thuật thi công đến vận hành máy móc hiện đại ngay tại công trường để trở thành thợ giỏi.

Năm 2026, không chỉ là năm VinCons ghi dấu bằng những công trình kỷ lục, mà còn bằng hơn 100.000 cơ hội việc làm cụ thể, thu nhập rõ ràng. Người lao động có nhu cầu tìm việc làm ổn định trong lĩnh vực xây dựng có thể liên hệ bộ phận tuyển dụng VinCons để được tư vấn và bố trí công việc phù hợp.

Hotline tuyển dụng: 1900 633 000.

Đăng ký trực tiếp tại các công trường VinCons trên toàn quốc.

Liên hệ qua website https://vincons.net/