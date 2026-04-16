Hoàn thiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 16/4, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ, các sở, ngành, đơn vị liên quan về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới.

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã đưa hơn 2.700 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó gần 1.900 lao động theo hợp đồng và hơn 880 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Mục tiêu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đưa 2.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 1.000 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu duy trì khoảng 2.000 lao động/năm đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn còn những điểm nghẽn, nhất là về cơ chế ký kết thỏa thuận quốc tế đối với chương trình lao động thời vụ, thiếu đồng bộ trong quản lý dữ liệu, nguồn lực hỗ trợ người lao động còn hạn chế…

Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tham mưu xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hướng tăng khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi, nâng mức hỗ trợ chi phí đi lại, khám sức khỏe và các chi phí cần thiết, cao hơn mức quy định hiện hành của Trung ương.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu quả chương trình cần được quan tâm.

Trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các vướng mắc về thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về chính sách hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến các sở, ngành, hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo hướng thiết thực, khả thi, sớm trình UBND thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.