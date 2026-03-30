Mở rộng thị trường nhân lực trị giá 6-7 tỷ USD kiều hối về miền Tây

Hợp tác lao động phi lợi nhuận, cơ hội với người nghèo

Ngày 30/3, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) - Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức khai trương Cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên tại đây cho 186 người lao động. Đó là các lao động đăng ký đi Nhật Bản theo Chương trình IM Japan và Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Văn Huyến; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi; Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Nội vụ, sở nội vụ các tỉnh thành ở ĐBSCL, Tây Ninh và đại diện tổ chức IM Japan.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu ý nghĩa của hoạt động đưa lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, chương trình hợp tác đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài đã được chuẩn bị rất bài bản, kỹ lưỡng.

"Đây là lĩnh vực rất quan trọng, cũng là hoạt động chiến lược trong thời điểm cả nước thực hiện quyết tâm hành động trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu trước hết là mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Ngành Nội vụ đã và đang thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đối ngoại, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế...", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự sự kiện (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài được xác định là lĩnh vực đem lại hiệu quả thiết thực cho chương trình xoá đói giảm nghèo. Mỗi năm người Việt Nam đi lao động ngoài nước gửi về nước lượng kiều hối khoảng 6-7 tỷ USD, tương đương với một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động. Thực tế, địa phương, khu vực nào có người đi lao động ở nước ngoài thì nơi đó, cuộc sống của gia đình, của bản thân người lao động đó đều có những thay đổi theo hướng tích cực.

"Ở khu vực phía Nam, nhất là ĐBSCL, việc tiếp cận những chương trình này hiện còn hạn chế. Do vậy, mục tiêu xây dựng, hình thành trung tâm đào tạo phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa chương trình, để kéo được con em đồng bào ở những vùng sâu, vùng xa tiếp cận cơ hội đi làm việc", lãnh đạo Bộ Nội vụ nói về ý nghĩa của sự kiện.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo địa phương tham quan Trung tâm đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... là những thị trường có lượng lớn người Việt Nam sang làm việc. Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục ký kết, hoàn thiện khung pháp lý giữa Việt Nam và Nhật Bản để để hoạt động đưa người Việt Nam sang nước bạn làm việc với đúng tinh thần phi lợi nhuận, công khai, minh bạch.

Tin vui là cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng đã tiếp cận, mở rộng thêm các thị trường lao động mới như ở Tây Âu, Trung Á... Hiện, Bộ Nội vụ đã xúc tiến thoả thuận với nhiều quốc gia mới để ký kết ghi nhớ, tiến tới đưa người Việt tới những khu vực này.

Đánh giá chung việc xây dựng, đưa vào vận hành cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông cho biết, cuối tháng 11/2025, Bộ Nội vụ đã bàn bạc với lãnh đạo Cần Thơ cùng sở ngành liên quan, quyết tâm trong quý 1 năm 2026 phải vận hành cơ sở, khai giảng được khóa đào tạo đầu tiên tại thủ phủ miền Tây.

"Tôi mong rằng cơ sở không chỉ phục vụ cho Cần Thơ mà còn cho cả ĐBSCL, rộng hơn nữa là người lao động phía Nam, thậm chí miền Trung có thể vào học. Khóa đào tạo đầu tiên có 186 học viên của Chương trình EPS và IM Japan, sau này sẽ đa dạng hơn nữa", Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin thêm, các nước tiên tiến đều đang thiếu hụt nhân công trong khi Việt Nam hiện có hơn 50 triệu người đang trong độ tuổi lao động, cần tận dụng tối đa cơ cấu dân số vàng này.

Xuất ngoại với chi phí thấp, thu nhập tốt

Theo ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận có ưu điểm vượt trội về chi phí thấp, người lao động có điều kiện làm việc và thu nhập tốt. Tuy nhiên, thời gian qua, các hoạt động tuyển chọn và đào tạo ứng viên chủ yếu diễn ra tại Hà Nội, vô hình trung tạo rào cản về khoảng cách và chi phí đi lại cho lao động phía Nam.

Nay có cơ sở đào tạo ở Cần Thơ là để tháo gỡ khó khăn này, đưa chính sách việc làm, an sinh của nhà nước đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Đặng Huy Hồng cam kết về việc vận hành cơ sở theo tinh thần “việc làm thật - học thật”. Colab sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh trong khu vực để tuyển chọn công khai, minh bạch; tổ chức đào tạo nghiêm túc, sát với yêu cầu tiếp nhận.

Các đại biểu cắt băng khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại TP Cần Thơ.(Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo ông Hồng, các hoạt động đào tạo không chỉ chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng nghề mà còn tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong công nghiệp, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua luôn được thành phố quan tâm. Đây cũng là một trong những hướng chiến lược về tạo việc làm và đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hợp tác giữa các quốc gia ngày càng rộng mở, để định hướng cho người lao động Cần Thơ lựa chọn được thị trường tốt, thu nhập cao, chúng tôi luôn quan tâm việc lựa chọn chương trình, đối tác phù hợp đáp ứng được các tiêu chí: chi phí tham gia chương trình thấp, có nhiều ưu đãi cho người lao động, cơ quan phái cử và tiếp nhận uy tín, quan tâm đến công tác đào tạo nghề, kỹ năng, ngoại ngữ cho người lao động.

Khoá đào tạo đầu tiên có 186 học viên đăng ký (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Chúng tôi tin tưởng, việc mở cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại TP Cần Thơ sẽ mở ra cơ hội có việc làm tốt tại Nhật Bản, Hàn Quốc cho người lao động Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, đảm bảo các chính sách việc làm, an sinh xã hội, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới", Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu quan điểm.

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ nhận định, sự kiện đánh dấu bước chuyển biến mới trong việc đưa người lao động trong khu vực đi làm việc ở nước ngoài theo hướng phi lợi nhuận.

Cũng theo bà Phượng, trong thời gian qua, Sở đã chủ động chuẩn bị, thông tin đến xã, phường để tuyên truyền, tư vấn cho người lao động về Chương trình IM Japan. Các hoạt động khác như khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ đào tạo như nguồn giáo viên, nơi ăn ở của ứng viên... cũng được thực hiện bài bản, hiệu quả.

Trần Vũ Thừa chia sẻ hành trình đăng ký tham dự chương trình đi lao động bằng hình thức phi lợi nhuận (Ảnh: Bảo Kỳ).

Là một trong 186 học viên đăng ký tham gia khóa đào tạo đầu tiên, nam thanh niên Trần Vũ Thừa (SN 2001, ngụ tại xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) cho biết, thông qua chị gái đang sống ở Hàn Quốc, cậu biết đến chương trình phi lợi nhuận EPS. Trước đó, Thừa đã dành 6 tháng học tiếng Hàn, chuẩn bị để trải qua các kỳ thi, mong đạt yêu cầu để được gửi hồ sơ qua nước bạn cho doanh nghiệp sử dụng lao động chọn lựa.

"Em chọn làm việc ở một công ty nhựa, mức thu nhập 43-45 triệu đồng/tháng, chưa tính tăng ca. Trong thời gian chờ xuất cảnh, em sẽ ở Trung tâm học định hướng, thuận lợi vì tại đây được lo chỗ ở, ăn trưa, ăn tối miễn phí. Em dự định đi lao động 3 năm, sau khi có đủ vốn sẽ quay về Việt Nam lập nghiệp", Thừa bày tỏ.