Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này mới phối hợp với Trường Cao đẳng nghề tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) chuẩn bị xuất ngũ.

Chương trình được thực hiện theo đề án Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ, giai đoạn 2023-2030.

Toàn cảnh chương trình (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, xác định đây là chính sách rất ý nghĩa, thiết thực của Chính phủ và địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn chính sách cho quân nhân xuất ngũ để hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Chương trình lần này thu hút sự tham gia của 40 chiến sĩ nghĩa vụ.

Tại chương trình, các chiến sĩ được phổ biến những nội dung cơ bản về thị trường lao động, nghề nghiệp, việc làm; các chính sách của Nhà nước về học nghề, việc làm, các địa chỉ tin cậy được tư vấn giới thiệu.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được tư vấn định hướng lựa chọn nghề nghiệp và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về nhiều loại hình công việc, chính sách hỗ trợ trong học nghề.

Chương trình nhằm được thực hiện với mong muốn giúp các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ có thể tìm cho mình một công việc hoặc một ngành nghề đào tạo phù hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.