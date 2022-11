Hành trình chinh phục giấc mơ đến Đức với dự án "Hand in Hand for International Talents"

Anh Nguyễn Quốc Tiến, một ứng viên trẻ tuổi của dự án Hand in Hand for International Talents, cho biết sẽ bắt đầu hành trình sang Đức cho sự nghiệp mới của mình với vị trí đầu bếp Âu. Được làm việc, học hỏi và trải nghiệm nhiều điều mới tại nước ngoài luôn là mơ ước của chàng đầu bếp này.

Nguyễn Quốc Tiến đứng trước một nhà hàng tại Đức (Ảnh: AHK Vietnam).

"Hand in Hand for International Talents" là một dự án thí điểm do Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức tài trợ và được Trung tâm Lao động ngoài nước , Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) phối hợp cùng Cơ quan lao động Liên bang Đức triển khai, nhằm hỗ trợ người lao động có tay nghề thuộc các nước ngoài EU thực hiện ước mơ chinh phục công việc mới tại Đức.

Với bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng được Việt Nam công nhận ở các ngành điện - điện tử, công nghệ thông tin, nhà hàng - khách sạn, và kỹ thuật chế biến món ăn, người lao động có thể ứng tuyển vào dự án này và trực tiếp sang Đức làm việc với tư cách là lao động có tay nghề và chuyên môn cao.

Phí tham dự dự án được miễn phí, ứng viên còn được tài trợ phần lớn chi phí. Dự án "Hand in Hand for International Talents" còn giúp các ứng viên Việt Nam có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng tại Đức, được đào tạo tiếng Đức miễn phí đến trình độ B1, được hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng và xin thị thực cũng như tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống và môi trường làm việc tại quốc gia này.

Lê Thị Huệ cùng chủ doanh nghiệp và chuyên viên dự án "Hand in Hand for International Talents" tại một khách sạn ở Đức (Ảnh: AHK Vietnam).

"Tính đến thời điểm hiện tại, dự án Hand in Hand for International Talents đã hỗ trợ và góp phần hiện thực hóa ước mơ của nhiều người lao động Việt Nam đến làm việc tại Đức, nhất là đối tượng sinh viên mới ra trường - những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão, mong muốn được tích lũy kinh nghiệm, trau dồi trình độ chuyên môn cũng như trải nghiệm cuộc sống tại một nước châu Âu phát triển như Đức", ông Marko Walde, Trưởng Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức, cho hay.

"Thông qua dự án Hand in Hand for International Talents, các công ty có thể tuyển dụng nhân lực tay nghề cao đến từ Brazil, Ấn Độ và Việt Nam, các ứng viên sẽ làm việc trong lĩnh vực điện - điện tử, công nghệ thông tin, và nhà hàng - khách sạn", ông Bernd Buchholz, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm bang Schleswig-Holstein, trả lời khi được hỏi về giải pháp cho tình trạng khan hiếm nhân lực của bang.

Thực trạng thiếu hụt trầm trọng lao động có tay nghề cao diễn ra không chỉ ở bang Schleswig-Holstein mà còn ở trên toàn lãnh thổ nước Đức. Để sớm giải bài toán nhân lực, chính phủ Đức hiện điều chỉnh, cải cách chính sách nhập cư nhằm thu hút thêm lao động từ các nước ngoài EU. "Chúng tôi mong muốn người lao động tay nghề cao có thể tìm được cơ hội cho mình ở Đức một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn", bà Nancy Faeser, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Đức và ông Hubertus Heil, Bộ trưởng Bộ Lao động Đức, nói.

Với nền kinh tế kỹ thuật phát triển, hệ thống giáo dục tiên tiến, chế độ phúc lợi xã hội được đảm bảo, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như chính sách nhập cư cởi mở, nước Đức là một trong những điểm đến lý tưởng cho mọi đối tượng lao động có tay nghề từ nước ngoài.

Ngày 10/11, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cùng Cơ quan lao động Liên bang Đức, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (Cộng hòa Liên bang Đức) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết theo hình thức trực tuyến Chương trình "Hand in Hand for International Talents" thực hiện tuyển chọn lao động có tay nghề được đào tạo, có kinh nghiệm của Việt Nam đi làm việc tại CHLB Đức, giai đoạn 2022-2023 trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan lao động Liên bang Đức ký ngày 15/2/2011.

