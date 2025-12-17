Hà Tĩnh: Nhiều giải pháp đẩy lùi tai nạn lao động

Hiện thực hóa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ khi Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng quan tâm triển khai thực hiện.

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, BHXH Hà Tĩnh thực hiện phân cấp việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho BHXH các khu vực sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tập huấn về an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Trong quá trình thực hiện phân cấp, BHXH các khu vực đã thực hiện giải quyết chế độ trên phần mềm TCS thống nhất toàn quốc, phê duyệt bằng chữ ký số, đúng quy trình, đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định.

Về thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tối giản, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động dễ thực hiện, tuy nhiên, bên cạnh đó tiềm ẩn việc lạm dụng do thủ tục hồ sơ quá đơn giản.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang tích cực hiện thực hóa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thông qua nhiều giải pháp đồng bộ: tăng cường tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp về trách nhiệm và lợi ích.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây được xem là một trong những trụ cột an sinh quan trọng, giúp người lao động và gia đình vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống khi chẳng may gặp rủi ro nghề nghiệp.

Nhiều đơn vị chú trọng đảm bảo an toàn lao động cho công nhân (Ảnh: Thu Hương).

Để chính sách đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, phối hợp với Bưu điện tỉnh rà soát để đảm bảo tiền đến tay người hưởng qua tài khoản cá nhân một cách thuận tiện nhất.

Nhiều giải pháp đẩy lùi tai nạn lao động

Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh, cho biết những năm qua công tác an toàn vệ sinh lao động luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, hằng năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra các vụ tai nạn do mất an toàn lao động, gây tử vong và bị thương nhiều người. Điều này đang đặt ra những vấn đề cần phải quan tâm hơn đến an toàn vệ sinh lao động.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, năm 2025 Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, các cấp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cấp thẻ An toàn lao động cho lao động vận hành và thực hiện quy định khai báo trước khi đưa vào sử dụng với cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh.

Đồng thời, đơn vị chủ động tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức huấn luyện cho người lao động làm nghề, đặc biệt những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hướng tới mục tiêu bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Thăm công nhân bị tai nạn lao động (Ảnh: Thu Hương).

Để ngăn ngừa tình trạng tai nạn cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động để người lao động, doanh nghiệp nắm bắt và tự phòng, chống.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; tăng cường thanh, kiểm tra và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong công tác này.

“Việc sử dụng, khai báo, đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư cần có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh; vấn đề chăm sóc sức khỏe người lao động, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động cũng cần thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, phải có cơ chế răn đe, xử phạt nghiêm các trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng”, ông Trịnh Văn Ngọc nhấn mạnh.

Cùng với những giải pháp trên, để giảm thiểu tai nạn lao động, các doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn trong mọi điều kiện; trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật bảo hộ lao động.

Nhiều đơn vị chú trọng đảm bảo môi trường làm việc an toàn (Ảnh: Thu Hương).

Ưu tiên và coi trọng biện pháp phòng ngừa, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động gắn liền với công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Về lâu dài, cần khắc phục tình trạng buông lỏng khâu thẩm định phương án bảo đảm an toàn trong hồ sơ cấp phép sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem xét, bổ sung và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn đối với các doanh nghiệp đã cấp phép và đang hoạt động, nhất là những ngành nghề có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn cao.

Thêm một giải pháp quan trọng nữa, đó là các cấp, ngành liên quan cần siết chặt quản lý, thường xuyên giám sát, nhắc nhở, yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm hơn đối với người lao động, và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

“Về phía người lao động cũng phải nâng cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tích cực tuyên truyền người thân, đồng nghiệp cùng thực hiện tốt công tác này. Có như vậy mới bảo đảm được môi trường lao động an toàn, hiệu quả, tai nạn lao động mới không còn là nỗi lo của người lao động, của mỗi gia đình và xã hội”, Giám đốc sở Nội vụ Hà Tĩnh đề nghị.

Ngô Thu Hương