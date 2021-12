Giải bài toán việc làm cho lao động hồi hương

Dân trí Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giải bài toán việc làm cho hàng nghìn lao động hồi hương do dịch Covid-19.

Không muốn tiếp tục tha phương

Dịch Covid-19 bùng phát, anh Lương Văn Dũng (31 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mắc kẹt ở Bình Dương hơn 2 tháng không việc làm, chỉ quẩn quanh trong phòng trọ. Tiền hết, không biết bám víu vào đâu, anh đành đi xe máy vượt hơn nghìn cây số về quê. Dù chưa tìm được việc làm ở quê nhưng anh Dũng không có ý định sẽ quay lại Bình Dương làm việc.

Thanh Hóa có hơn 200 nghìn người hồi hương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Tôi dự tính sẽ làm hồ sơ xin việc tại một số công ty giày da hay may mặc ở quê, hoặc sẽ lao động tự do chứ không quay trở lại Bình Dương nữa. Do tình hình dịch không biết tới đây ra sao, hơn nữa tại Thanh Hóa đang được kiểm soát chặt chẽ, nên tôi rất yên tâm", anh Dũng nói.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, quê ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa), cũng trở về từ TPHCM. Làm công việc phục vụ tại một nhà hàng trong 2 năm, gặp đợt dịch bùng phát, anh Tùng mất việc làm nên đành trở về quê.

"Sau khi hết thời gian cách ly, tôi sẽ tìm việc làm mới và không trở lại TPHCM nữa", anh Tùng cho hay.

Hầu hết lao động sau khi trở về đều có mong muốn tìm việc làm và ổn định cuộc sống nơi quê nhà.

Được biết, từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa có 205 nghìn người hồi hương, trong đó có 161 nghìn người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 20 nghìn người trở lại thị trường lao động.

Nhiều lao động hồi hương được vay vốn ngân hàng chính sách để tạo việc làm.

Số lao động có nhu cầu giải quyết việc làm, đào tạo nghề là hơn 42 nghìn người. Nhiều địa phương có số lao động trở về từ vùng dịch lớn, như: huyện Triệu Sơn hơn 9.000 người; Thiệu Hóa có hơn 7000 người; Quảng Xương có hơn 14 nghìn lao động…

Hỗ trợ sinh kế, kết nối cung cầu

Theo khảo sát, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa khoảng 40.000 người. Do yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật không cao, chủ yếu là lao động phổ thông nên khả năng đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp là khoảng 90% - 95%.

Hiện nay, trong số lao động hồi hương, đã có 23.000 lao động được tạo việc làm; số lao động đi làm việc tại các tỉnh phía Bắc là 4.700 người; số lao động được vay vốn giải quyết việc làm là 73 người, với tổng số tiền đã giải ngân là 5,515 tỷ đồng.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 34 phiên giao dịch việc làm, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành phỏng vấn, tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến lao động - việc làm cho gần 125.000 lượt người; hỗ trợ giới thiệu 30 doanh nghiệp xuất khẩu lao động về các huyện, thị xã, thành phố để tuyển chọn lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 34 phiên giao dịch việc làm, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành phỏng vấn, tuyển dụng lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng tạo điều kiện hỗ trợ người lao động trở về từ vùng dịch vay vốn ưu đãi với mức 100 triệu đồng/người để tự tạo việc làm.

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trước tình hình một số lượng lớn lao động trở về quê do dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã có những giải pháp kịp thời như: Động viên những người lao động quay trở lại thị trường lao động tại các nơi mà người lao động đã ký kết; phối hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn để cung ứng nguồn lao động, dịch chuyển nguồn lao động nơi có nhu cầu lớn để làm việc, ổn định cuộc sống.

Đối với lao động không có nhu cầu quay trở lại nơi cũ, Thanh Hóa sẽ có giải pháp đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh đang có nhu cầu. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn đối với người lao động có nhu cầu giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, kết nối cung cầu lao động để người lao động đến với người sử dụng lao động".

Cũng theo bà Hương, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh như: Bình Dương, TPHCM nắm bắt thông tin nơi cần tuyển, mức lương, các chính sách hỗ trợ để tuyên truyền đến người lao động. Trong thời gian tới, nếu người lao động có nhu cầu quay trở lại các thị trường thì tỉnh Thanh Hóa sẽ có những hỗ trợ tiếp theo.

Theo ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục việc làm, Bộ LĐ-TB&XH, lao động có quay trở lại hay không còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, thị trường lao động sẽ ổn định khi chúng ta khống chế tốt dịch. Để phục hồi thị trường lao động, sắp tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các địa phương thúc đẩy cung cầu thị trường lao động. "Trong chương trình phục hồi lao động, Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất hỗ trợ cho người lao động quay lại khu công nghiệp; khuyến khích địa phương hỗ trợ tìm nhà trọ, chi phí xét nghiệm để họ quay trở lại… Bên cạnh đó, đề xuất bổ sung kinh phí qua hệ thống quỹ vốn vay Quốc gia việc làm để tăng cường cho vay tạo việc làm cho những lao động phi chính thức và lao động quay trở về quê không kiếm được việc làm. Ngoài giải pháp ngắn hạn thì về mặt dài hạn, Bộ đề xuất Chính phủ quan tâm xây dựng hạ tầng dịch vụ công. Đặc biệt, các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm để phục vụ cho các địa phương trong việc nắm bắt thông tin thị trường và điều phối cung cầu toàn quốc cũng như hạ tầng số về thị trường lao động", Cục trưởng Cục việc làm Vũ Trọng Bình cho biết thêm.

Bình Minh