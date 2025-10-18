Đào tạo 25.000-35.000 kỹ sư, chuyên gia cho ngành năng lượng mới

Theo Nghị quyết 328/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những trụ cột để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Chính phủ giao các bộ, ngành xây dựng Đề án phát triển nhân lực ngành năng lượng, đưa lĩnh vực này vào danh mục ngành đào tạo trọng điểm quốc gia.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là đào tạo tối thiểu 25.000-35.000 kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực năng lượng, ưu tiên cho năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, năng lượng mới như hydro, điện gió, điện mặt trời, sinh khối.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường.

Các trường đại học, viện nghiên cứu được khuyến khích hợp tác với doanh nghiệp năng lượng để tổ chức chương trình đào tạo, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ có chính sách ưu tiên thu hút chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng sạch.

Song song với đào tạo nhân lực, Chính phủ yêu cầu đầu tư mạnh mẽ cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng.

Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) phải đạt tối thiểu 2% GDP của ngành, tập trung vào các công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường như lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh... trong quản lý năng lượng.

Các doanh nghiệp năng lượng được khuyến khích tự chủ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và thu hút từ 60-80 dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến trong giai đoạn tới.

Việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và nhân lực được xem là đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia.

Khi hệ thống đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp được kết nối chặt chẽ, Việt Nam sẽ hình thành một lực lượng kỹ sư, chuyên gia năng lượng có tay nghề cao, đủ khả năng làm chủ công nghệ mới và tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.