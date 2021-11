Dân vừa mừng cà phê tăng giá đã lo… mất mùa, "đội" chi phí

Dân trí Đầu mùa, người dân đón nhận tin vui khi giá cà phê tăng cao. Chưa kịp mừng thì nỗi lo khác ập tới, cà phê mất mùa và chi phí đầu vào của sản xuất tăng cao ngất ngưởng...

Gần một tháng nay, giá cà phê dao động ở mức từ 40.000 - 42.000 đồng/kg, cao hơn hẳn mọi năm. Giá tăng cao vậy nhưng hiện tại bà con nông dân mới chỉ bắt đầu vào vụ thu bói (thu hoạch lứa cà phê sớm - PV).

Đầu vụ cà phê năm 2021, cà phê đã khởi sắc khi tăng lên gần chục giá so với mọi năm (Ảnh: H.T).

Anh Trần Xuân Hường (ở huyện Ia Grai, Gia Lai) hiện có hơn 2.000 cây cà phê. Anh Hường cho biết, so với mọi năm thì giá cà phê năm nay đã khởi sắc hơn. Nhiều người trong xã đã tranh thủ thuê nhân công để tập trung thu hái cà phê nhanh nhất có thể.

Để có cà phê bán lúc giá đang cao, nông dân đã huy động rất nhiều nhân công thu hái (Ảnh: H.T).

Hiện nay, gia đình anh Hường đang thu hái được khoảng 1/5 sản lượng. Để bán được giá, anh Hường chỉ chọn những quả cà phê chín đỏ để hái. Sau khi hái xong, anh đưa về ủ rồi xay tươi và phơi trên giàn cao để đảm bảo chất lượng. Với cách làm này, cà phê sẽ tăng thêm được từ 2 - 5 giá so với thị trường.

Người dân rộn ràng vào vụ cà phê

"Giá cà phê trong những năm gần đây luôn bấp bênh. Với cách thu hoạch bình thường thì nông dân rất khó để có lãi. Chính vì vậy, gia đình đã liên hệ với một số công ty cà phê bột để trực tiếp thu hoạch, canh tác hữu cơ, thu hái an toàn để bán trực tiếp. Từ đó sẽ thu thêm lợi nhuận, tránh được những khâu trung gian", anh Hường bộc bạch.

Dù giá bán cà phê cao, người nông dân chưa thể vui vì nỗi lo phân bón, chi phí tăng lên, năng suất cà phê lại giảm (Ảnh: H.T).

Dù giá cà phê tươi đã tăng song trên gương mặt anh Phạm Hữu Viết (trú tại thôn 6, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) vẫn không thấy nét phấn khởi.

Anh Viết bộc bạch: "Giá cà phê năm nay so với những năm trước thì cao đấy, nhưng dân đã có cà phê để bán đâu. Hiện giá cà phê nhân được các thương lái tại địa phương thu mua với giá từ 40.000 - 41.000 đồng/kg. Với giá này, sau khi trừ chi phí, chúng tôi sẽ lãi khoảng 100 triệu đồng trên mỗi hecta".

Khoảng hơn nửa tháng nữa mới chính thức vào chính vụ thu hái cà phê (Ảnh: H.T).

Theo anh Viết, như mọi năm, 2 ha cà phê của gia đình sẽ đạt sản lượng trung bình từ 6-7 tấn song năm nay ước chỉ đạt khoảng 4 - 4,5 tấn nhân. Năng suất cà phê năm nay được xếp vào loại trung bình đến trung bình thấp. Một phần là do cà phê già cỗi, một phần do giá phân bón quá cao, nông dân không có tiền đầu tư nhiều. Bên cạnh đó, do biến đổi khí hậu nên cà phê rất khó chăm sóc.

Để bán được giá cao hơn thị trường, nông dân đã chọn canh tác theo hình thức chăm sóc hữu cơ và thu hái đảm bảo sạch (Ảnh: H.T).

"Giá phân từ mùa mưa tháng 6/2021 đã tăng gấp đôi, từ 300.000 - 400.000 đồng/bao nay đã đến 800.000 - 900.000 đồng/bao. Chính vì vậy, người dân đã phải giảm lượng phân bón cho cây cà phê, và có lẽ do đó, cây trồng giảm hẳn năng suất. Giá cà phê có tăng nhưng chi phí đầu vào cũng tăng thì chúng tôi vẫn không được hưởng lợi nhiều", anh Việt cho biết thêm.

Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 87 nghìn ha diện tích đang thu hái (Ảnh: H.T).

Hiện giá cà phê đang dao động ở mức 40.000 - 42.000 đồng/kg nhân, cao hơn niên vụ trước khoảng 10.000 đồng/kg. Giá cà phê tươi dao động ở mức 7.500 - 8.500 đồng/kg, cao hơn niên vụ trước khoảng 3.500 đồng/kg. Toàn tỉnh Gia Lai có gần 100.000 ha cà phê. Trong đó, diện tích cà phê kinh doanh đạt hơn 87.000 ha. Đại diện Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Ia Grai, Gia Lai cho hay: "Ngay từ đầu năm, giá cà phê đã tăng. Tuy nhiên, nhiều khu vực trồng cà phê có tình trạng năng suất giảm cục bộ do cách chăm sóc, thời tiết… Ngoài ra, do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá phân bón cũng tăng cao khiến cho chi phí đầu tư của người dân bị đội lên".

Phạm Hoàng