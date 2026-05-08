Đảm bảo người lao động được làm việc trong điều kiện thân thiện, an toàn

Ngày 8/5, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động tháng an toàn, vệ sinh lao động, tháng công nhân và tháng nhân đạo năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết trong những năm qua, tỉnh luôn xác định chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an toàn lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, Cà Mau giải quyết việc làm cho hơn 62.300 lao động, trong đó có khoảng 1.281 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% (trong đó có văn bằng, chứng chỉ là 27,5%). Trên 2.100 người lao động đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Hàng nghìn lượt lao động được khám sức khỏe định kỳ; nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định theo quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Liên đoàn lao động tỉnh trao quà đến người lao động tại buổi lễ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cũng nhìn nhận công tác an toàn, vệ sinh lao động có lúc, có nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Doanh nghiệp đa số vừa và nhỏ, điều kiện làm việc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tỷ lệ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa đạt được độ phủ theo yêu cầu.

Đời sống của một bộ phận công nhân, lao động còn khó khăn; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những tác động của tình hình kinh tế vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến người dân, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương.

“Việc tổ chức tháng an toàn, vệ sinh lao động, tháng công nhân có ý nghĩa rất thiết thực, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn lao động, vừa chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động”, ông Nguyện nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Cà Mau đề nghị Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, chú trọng các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.

Các đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo hiểm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Trong đó, quan tâm hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến.

“Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo người lao động được làm việc trong điều kiện thân thiện và an toàn”, ông Nguyện đề nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân quan tâm, chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; luôn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thích ứng nhanh với môi trường làm việc công nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng.

Tại buổi lễ, đại diện người lao động tỉnh Cà Mau, chị Huỳnh Ngọc Trang (đoàn viên công đoàn công ty môi trường đô thị) hứa sẽ cố gắng thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao tay nghề, năng suất, hiệu quả công việc, góp phần cùng doanh nghiệp, tỉnh nhà phát triển.