Doanh nghiệp chi hàng chục tỷ đồng cho an toàn lao động

Ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Chuyến công tác nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, đồng thời xem xét kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026.

Đoàn làm việc của Bộ Nội vụ tại Công ty Cổ phân Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (Ảnh: Chí Tâm).

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp báo cáo nhiều kết quả đáng chú ý trong công tác bảo đảm an toàn và chăm lo sức khỏe người lao động.

Theo báo cáo của công ty, năm 2025, đơn vị đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công nhân viên; duy trì mạng lưới 197 an toàn vệ sinh viên và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các phân xưởng. Đồng thời, công ty đầu tư hơn 20 tỷ đồng cho công tác an toàn, trong đó phần lớn dành cho cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Các hoạt động kiểm định thiết bị, diễn tập phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố hóa chất được triển khai định kỳ. Năm 2025, doanh nghiệp tổ chức nhiều cuộc diễn tập với hàng trăm lao động tham gia, đồng thời duy trì hệ thống kiểm soát môi trường làm việc, không ghi nhận vi phạm về bụi, khí độc, ánh sáng; một số vị trí có độ ồn cao được khắc phục bằng trang bị bảo hộ phù hợp.

Ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, cho biết công ty luôn coi an toàn và người lao động là hai trụ cột xuyên suốt.

Theo ông Tùng, doanh nghiệp từng có giai đoạn lên tới khoảng 4.500 lao động, song sau nhiều lần tái cơ cấu, hiện duy trì quy mô tinh gọn hơn, với mức thu nhập bình quân hơn 17 triệu đồng mỗi người mỗi tháng.

“Dù mặt bằng thu nhập tại địa phương không cao, nhưng chúng tôi cố gắng đảm bảo đời sống người lao động ở mức tương đối ổn định”, ông nói.

Ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Ảnh: Chí Tâm).

Bên cạnh tiền lương, công ty chú trọng cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi. Từ đầu năm 2026, người lao động được bố trí hai bữa ăn trong ngày; đồng thời, các chế độ như trang bị bảo hộ, giặt sấy tập trung, cấp phát đồng phục theo mùa cũng được duy trì.

“Có thể chưa bằng một số ngành có điều kiện tốt hơn, nhưng với doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi, đó là nỗ lực lớn”, ông chia sẻ.

Đặc biệt, theo lãnh đạo doanh nghiệp, công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, ứng phó thiên tai và cứu nạn cứu hộ luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, “cái khó nhất không phải là quy định hay quy trình, mà là ý thức của người lao động”, ông nhấn mạnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được góp ý, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình quản lý, với quan điểm “con người là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp”.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương thăm bếp ăn người lao động (Ảnh: Chí Tâm).

Ông Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết công đoàn đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ chuyên môn trong việc triển khai các hoạt động chăm lo người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Hằng năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, cuộc thi liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ trong toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Theo ông, một trong những giải pháp được công đoàn chú trọng là học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp có mô hình phúc lợi tốt để đề xuất cải thiện điều kiện làm việc, đặc biệt là chất lượng bữa ăn ca.

“Chúng tôi đi tham quan, học tập ở nhiều đơn vị, kể cả doanh nghiệp lớn, để về điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty”, ông nói.

Ông Hoàng Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Công đoàn cũng tham gia cùng doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, gắn với ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Việc này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời vẫn bảo đảm việc làm và sự ổn định cho người lao động.

Ngoài ra, công đoàn phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời tăng cường tuyên truyền theo hướng mỗi người lao động chủ động quan sát, nhắc nhở lẫn nhau trong công việc. Theo ông Hoằng, việc xây dựng ý thức tự giác và tinh thần gắn bó tập thể là yếu tố quan trọng để duy trì môi trường lao động an toàn, bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất gắn với bảo đảm an toàn. Ông cho rằng công tác ATVSLĐ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng nhắc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và doanh nghiệp tiếp tục coi an toàn lao động là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nhận diện rủi ro và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý.

“An toàn lao động phải trở thành văn hóa trong mỗi doanh nghiệp và từng người lao động”, ông nhấn mạnh.