Đảm bảo an toàn cho 146.000 lao động khi dịch Covid-19 bùng phát

Dân trí Không chỉ thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, các doanh nghiệp ở Long An đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 với người lao động và hướng tới tiêm vắc xin cho công nhân.

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 16 khu công nghiệp (KCN) hoạt động với 146.000 lao động và hơn 3.000 chuyên gia nước ngoài. Nhằm ngăn ngừa dịch bùng phát tại các KCN, tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tại những công ty có liên quan đến các ca mắc Covid-19, công tác khoanh vùng F1, F2, F3 được tiến hành khẩn trương, kịp thời. Tại một số công ty tại Cần Giuộc, Bến Lức... công tác xét nghiệm toàn công ty được thực hiện ngay trong đêm khi phát hiện có công nhân liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Đến nay, hàng chục ngàn công nhân, người lao động trên địa bàn đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính

Khuyến cáo "5K" được thực hiện nghiêm tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo Sở LĐTB-XH tỉnh Long An, tại các công ty, công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt từ quản trị nhân sự, khử khuẩn và bảo đảm quy trình sản xuất. Sở cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, chủ động thiết lập các tình huống nguy cơ và diễn tập thường xuyên tại các công ty.

Nhiều công ty trên địa bàn đã áp dụng phân chia nhân sự theo màu sắc để thuận tiện trong công tác quản lý. Những công nhân trong nhóm màu giống nhau mới được tiếp xúc với nhau để dễ dàng trong công tác khoanh vùng, truy vết khi có sự cố.

Đồng thời, công tác khử khuẩn thường xuyên được thực hiện tại các công ty. Triển khai nhà ăn có vách ngăn; xe đưa, đón cũng phân loại màu, ngồi đúng vị trí, khung giờ, đi xe nào - về xe đó để dễ dàng quản lý.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, hoạt động sản xuất tại các công ty trên địa bàn đều được đảm bảo. Đời sống công nhân, người lao động tại 16 khu công nghiệp luôn được quan tâm. Những công nhân phải cách ly luôn được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để không ảnh hưởng đến cuộc sống.

Long An đã và đang triển khai phương án tiêm vắc xin cho công nhân.

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế là "chìa khóa" để công ty, doanh nghiệp vừa bảo đảm sản xuất vừa bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người lao động", Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An Nguyễn Đại Tánh khẳng định.

Theo ông Nguyễn Đại Tánh, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 của các công ty, doanh nghiệp; đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động để chủ động hơn trong công tác phòng dịch.

Theo UBND tỉnh Long An, tỉnh đã chỉ đạo siết chặt phòng dịch trong khu công nghiệp để vừa đảm bảo sản xuất vừa an toàn trong công tác phòng chống dịch. UBND tỉnh cũng đã triển khai đến các công ty về việc đăng ký tiêm vắc xin cho công nhân đến từng công ty. Thời gian tới, công tác tiêm vắc xin sẽ được triển khai đến người lao động.

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 Bộ LĐ-TB&XH về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Long An đã thăm và tặng quà 15 trẻ em trên địa bàn đang phải cách ly. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 15 trẻ em là 25.200.000 đồng (mỗi trẻ 1.680.000 đồng). Nguồn kinh phí tạm ứng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp thống kê số liệu trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 để có hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH cấp huyện tham mưu cho lãnh đạo tiếp tục thực hiện việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em. Đảm bảo an toàn cho trẻ trong đại dịch, vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em khu vực bị phong tỏa, cách ly tại nhà.

Xuân Hinh