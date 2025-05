Cụ bà 102 tuổi trào nước mắt khi được lấy mẫu ADN để tìm em trai liệt sỹ

Ngày 8/5, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp với Công ty GeneStory, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Nông và chính quyền địa phương đã tổ chức thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Tại Đắk Lắk, hơn 5.200 liệt sỹ đã được khảo sát và thu thập thông tin, tuy nhiên vẫn còn hơn 2.300 liệt sỹ chưa xác định được thông tin phần mộ cụ thể. Hiện trên địa bàn tỉnh có 35 mẹ liệt sỹ còn sống và một thân nhân dòng họ của liệt sỹ.

Công an tổ chức thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lực lượng công an đã trực tiếp thu nhận mẫu ADN từ một số mẹ và thân nhân họ ngoại của liệt sỹ. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sỹ đã già yếu, ốm đau không thể đến địa điểm thu nhận mẫu, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ đến tận nhà thu nhận mẫu ADN.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đây là hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" đầy nhân văn và khoa học.

Theo Đại tá Hưng, công tác xét nghiệm mẫu ADN đòi hỏi chi phí lớn và số lượng mẫu cần thu thập rất nhiều, nguồn kinh phí hiện chủ yếu dựa vào sự chung tay, đóng góp của xã hội. Do đó, việc thu nhận mẫu cần được thực hiện khoa học, cẩn trọng, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, tránh gây lãng phí nguồn lực.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo Sở Nội vụ thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe và trao tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại Đắk Nông, trong đợt này đã phối hợp nhận mẫu ADN cho 5 trường hợp là thân nhân liệt sỹ cư trú tại thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Song và huyện Krông Nô. Đồng thời, lực lượng công an tỉnh sẽ đến tận nhà lấy mẫu cho những thân nhân liệt sỹ đã già yếu để đảm bảo thuận tiện nhất.

Cụ bà Lê Thị Tỉnh (102 tuổi, trú thành phố Gia Nghĩa) xúc động khi được công an lấy mẫu ADN để tìm được hài cốt em trai hy sinh cách đây 53 năm trước.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho mẹ tôi được lấy mẫu ADN. Chúng tôi rất mong sớm có thể tìm được thân nhân", bà Hoàng Thị Thắm (con gái cụ Tỉnh) chia sẻ.

Ông Bùi Ngọc Châu (trú huyện Đắk Song) cho biết, từ ngày nhận giấy báo tử của anh trai, gia đình ông đã nhiều lần đi tìm kiếm nhưng chưa xác định được mộ của anh trai. Đến nay, được công an thu thập mẫu ADN, ông Châu cùng gia đình rất vui mừng và không ngừng hy vọng sớm tìm được hài cốt người thân.

Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà dân để thu thập mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Hồng Long).

Theo Thượng tá Đình Thanh Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Nông, để việc tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sỹ đạt yêu cầu, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo để việc thực hiện lấy mẫu đáp ứng tiến độ, chất lượng đề ra.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành rà soát thân nhân của liệt sỹ chưa xác định danh tính để tổ chức thu nhận mẫu ADN, phục vụ cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.