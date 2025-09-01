Cứ 12 người Australia có một người học bài học đầu đời ở McDonald's?

Làm việc tại McDonald's tạo nên lợi thế khi đi xin việc tại Australia

Ước tính có gần 2 triệu người Australia từng làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh McDonald's. Điều này có nghĩa là, cứ 12 người Australia thì có một người từng làm việc tại McDonald's. Thực tế, nhiều nhà tuyển dụng tại xứ chuột túi cũng ưu tiên lựa chọn những ứng viên từng làm việc tại chuỗi cửa hàng này.

Khảo sát mới được thực hiện bởi thương hiệu McDonald's tại Australia cho thấy 90% nhà tuyển dụng tại quốc gia này tin rằng, từng làm việc tại McDonald's giúp ứng viên có nhiều kỹ năng cần thiết trong công việc, chẳng hạn như làm việc nhóm, giao tiếp với khách hàng...

Chuỗi cửa hàng McDonald's được xem là nơi làm thêm "quốc dân" của người Australia (Ảnh: 9News).

Ông Matthew Dickason, giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty Hays, một công ty đa quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng và nhân sự, đồng ý với kết quả khảo sát đang gây chú ý của McDonald's.

Ông Dickason cho biết nhiều đồng nghiệp của ông cũng định hướng cho con làm thêm tại McDonald's. Thực tế trong quá trình tuyển dụng, ông Dickason cũng nhận thấy những người từng làm việc tại McDonald's có tâm lý bền bỉ hơn trong công việc.

Ông Dickason phân tích: "Khi một thiếu niên 15 tuổi có khả năng tương tác để đưa mọi việc về ngưỡng ổn thỏa, trong khi khách hàng là một người trưởng thành có thể đang cáu giận vô lý, thiếu niên ấy đã có được năng lực kiểm soát cảm xúc và hành vi ở mức ngoại hạng.

Ngoài ra, năng lực duy trì sự bình tĩnh để tiếp tục làm chính xác phần việc của mình cũng rèn luyện cho thiếu niên ấy sự chuyên nghiệp, ngay cả trong trạng thái áp lực. Điều này rất có lợi cho những người sau này làm công việc đòi hỏi phải liên tục giao tiếp với khách hàng”.

Theo báo cáo về kỹ năng nghề nghiệp do công ty Hays tiến hành tại Australia, 92% nhà tuyển dụng phải tiến hành đào tạo nâng cao kỹ năng cho nhân sự mới. Điều này phần nào cho thấy nhân lực đầu vào thường không đáp ứng được các tiêu chí về kỹ năng. Chính trong bối cảnh này, những nhân sự đã có sẵn kỹ năng làm việc hiệu quả sẽ trở nên hấp dẫn đối với nhà tuyển dụng.

Bà Rose Guise - giám đốc công ty tuyển dụng Robert Walters (Australia) - cho biết, nhà tuyển dụng ở hầu hết các lĩnh vực đều muốn tuyển ứng viên chịu được áp lực, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực thích ứng tốt, có thái độ làm việc chuẩn mực... Những ứng viên từng làm thêm tại McDonald's thường có được những thế mạnh này.

McDonald's - “lò đào tạo” lao động trẻ tại Australia

Nhiều nhà tuyển dụng cho biết, chỉ làm thêm ở McDonald's mới được xem là có ưu thế. Nguyên nhân là bởi McDonald's đặt ra chuẩn mực cao đối với nhân sự, có quy trình đào tạo tốt, luôn nỗ lực duy trì ổn định chất lượng nhân sự trong toàn bộ hệ thống cửa hàng trên toàn cầu.

Nhờ vậy, 9/10 người Australia từng có thời gian làm việc tại McDonald's tin rằng, trải nghiệm khi làm việc tại đây đã giúp họ đạt được những thành công về sau này trong sự nghiệp.

8/10 phụ huynh Australia tin rằng McDonald's là nơi lý tưởng để con họ có những trải nghiệm làm thêm đầu tiên.

Ông Brad McMullen - giám đốc phụ trách chuỗi McDonald’s tại Australia - từng làm thêm tại đây từ năm 15 tuổi. Sau nhiều năm làm việc, ông McMullen khẳng định: "Những kỹ năng mà tôi có được khi làm thêm tại đây đã đưa lại cho tôi nền tảng để đạt được thành công lớn về sau này".

Ông McMullen cũng từng theo học tại Đại học Hamburger, đây là một hệ thống trường đại học do thương hiệu McDonald's mở ra tại 8 quốc gia, phục vụ cho hoạt động đào tạo những quản lý nhà hàng giàu tiềm năng đang làm việc cho thương hiệu.

Mỗi năm, thương hiệu McDonald's tại Australia chi ra 60 triệu USD cho công tác đào tạo nhân sự ở các vị trí. Ông McMullen cho biết hiện có hơn 100.000 người Australia đang làm việc cho thương hiệu này, từ những thiếu niên mới bắt đầu đi làm thêm, cho tới những người đã ngoài 60 tuổi. Dù vậy, nhóm nhân sự trẻ vẫn chiếm đa số.

Tại Australia, McDonald's được xem là đơn vị tuyển dụng nhiều lao động trẻ hàng đầu xứ chuột túi, đây cũng là “lò đào tạo” những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đầu tiên cho lực lượng lao động trẻ.