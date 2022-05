Công nhân trẻ cháy hết mình trong "Vũ điệu nhịp sống mới"

Tối 20/5, 10 tiết mục dự thi của 8 doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) đã tham gia tranh tài tại Hội thi Vũ điệu nhịp sống mới - Tuổi trẻ thanh lịch. Chương trình do Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức nhân tháng Công nhân năm 2022.