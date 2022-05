Công nhân nghèo bất ngờ được tặng quà "giải nhiệt mùa nóng"

Chủ nhật, vợ chồng anh Lô Việt Cường, chị Hà Thị Phượng chỉ quanh quẩn ở dãy nhà trọ tại xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và trừ một khoảng trống để ngồi ăn cơm. Cửa sổ bé tin hin, quạt cóc cũ kỹ chạy ọc ạch không đủ xua tan cái nóng từ mái tôn dội xuống khiến căn phòng ngột ngạt như hầm lò. Vợ chồng Phượng ra hành lang ngồi hóng mát, gọi điện thoại về trò chuyện với cô con gái 2 tuổi.

"Hai vợ chồng em quê mãi huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An xuống đây làm công nhân từ sau Tết đến nay. Điều kiện ăn ở chưa ổn định nên đành phải gửi con ở nhà cho bà nội trông nom giúp", chị Phượng chia sẻ.

Vợ chồng Phượng và vợ chồng người anh trai ở cùng một khu trọ ngay đối diện Khu công nghiệp Vsip Nghệ An, mức thuê 1,2 triệu đồng/tháng bao gồm cả điện nước. Mức thu nhập của cả hai dao động ở khoảng 10-12 triệu đồng/tháng nên để tiết kiệm tối đa, vợ chồng chị Phượng xin cơm, thức ăn ở nhà máy về nấu lại.

30 chiếc quạt và 30 phần quà đã được tổ chức công đoàn trao tận tay các gia đình công nhân.

Mấy hôm nắng nóng, chưa đến kỳ lĩnh lương, anh Cường lên mượn tạm chủ nhà chiếc quạt cóc. Có lẽ chiếc quạt đã trên 15 năm tuổi thọ, chạy cà giựt, lắm lúc điện yếu còn chẳng thèm quay. Nhưng dù sao, chiếc quạt cũng giúp vợ chồng Cường ngủ được đôi chút sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Nhiều phần quà thiết thực trong chương trình "Đến với phòng trọ công nhân"

Xóm trọ yên tĩnh chiều cuối tuần bỗng huyên náo hẳn lên khi đoàn cán bộ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến thăm. Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An vào trong phòng trọ xem xét điều kiện ăn ở, thăm hỏi tình hình của công nhân, động viên người lao động khắc phục khó khăn để làm việc.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An trò chuyện với chủ trọ để vận động giảm tiền thuê phòng và tiền điện nước cho công nhân.

Nhân dịp này, tổ chức công đoàn cũng có những món quà thiết thực gửi tới 30 gia đình công nhân hoặc phòng trọ có 3 người ở, bao gồm một chiếc quạt cây và phần quà trị giá 300 nghìn đồng mỗi phòng.

Đón nhận món quà từ tay Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Lô Việt Cường hồ hởi: "Có quạt mới thì tối nay ngủ ngon rồi. Lát nữa tôi mang chiếc quạt cũ lên trả chủ trọ để dành cho các em công nhân mới đến thuê trọ chưa kịp mua sắm đồ đạc. Cảm ơn LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã quan tâm, động viên và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người lao động chúng tôi".

Gần 300 suất quà đã được trao tận tay công nhân Khu công nghiệp Vsip Nghệ An trong chương trình "Đến với phòng trọ công nhân" năm 2022.

Căn phòng trọ cuối xóm bật mở khi nghe tiếng gõ cửa. Người thuê phòng là Văn Vũ Hải, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Vợ anh Hải đang mang bầu ở những tháng đầu, thường xuyên ốm nghén nên ngày nghỉ, Hải đóng cửa để vợ được yên tĩnh nghỉ ngơi. Tiếng là nghỉ nhưng phòng trọ nóng quá, nam công nhân này phải chế thêm chậu nước đặt phía trước quạt mà người phụ nữ mang thai vẫn trằn trọc, lăn qua lăn lại. Nhận món quà từ những cán bộ áo xanh, Hải vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, lắp bắp mãi từ cảm ơn.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, đây là năm thứ 2, đơn vị tổ chức chương trình "Đến với nhà trọ công nhân" nhân dịp Tháng công nhân.

"Bên cạnh thăm, tặng quà động viên, hỗ trợ người lao động, các cấp công đoàn đến từng khu nhà trọ để khảo sát điều kiện sống, vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, các chủ nhà trọ đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, từ đó giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân nghèo" - ông Tám nói.

6 phần quà được trao tới con em công nhân đang sống cùng bố mẹ tại các khu nhà trọ quanh Khu công nghiệp Vsip Nghệ An.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cũng đã dành tặng hơn 230 suất quà tới công nhân các nhà máy tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An; tặng 33 phần quà tới công nhân lao động gặp khó khăn và 6 phần quà tới con em công nhân sống cùng bố mẹ tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã Hưng Tây, nơi có Khu công nghiệp Vsip.