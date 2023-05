Công nhân chất vấn chính sách, ngóng hỗ trợ để bám trụ nhà máy

Ngày 13/5, tại Bình Dương diễn ra buổi đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với cán bộ công đoàn và người lao động. Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương phát động.

Tại buổi đối thoại, có trên 10 ý kiến của các cử tri trên địa bàn đông công nhân như TP Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và thị xã Bến Cát... chất vấn các đại biểu dân cử. Những câu hỏi, kiến nghị chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực trong đời sống như việc làm, nhà ở xã hội, an ninh trật tự...

Buổi đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương với cán bộ công đoàn và công nhân lao động (Ảnh: P.D.).

Nhiều công nhân phản ánh, các khu nhà trọ trên địa bàn nhỏ hẹp, xuống cấp khiến cuộc sống của người lao động bí bức, kém chất lượng. Ngoài ra, không gian, hoạt động giải trí tại chỗ rất hạn chế, đời sống tinh thần của người lao động nghèo nàn.

Công nhân cũng băn khoăn vì thời gian qua, giá nhà đất đã tăng cao, trong khi các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thì chậm triển khai hoặc có bán thì giá cũng cao (tư nhân đầu tư) khiến người lao động khó tiếp cận.

Cử tri tại buổi đối thoại kiến nghị về tình trạng thiếu nhà trẻ, trường học trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Ảnh: P.D.).

Người lao động kêu gọi tỉnh bổ sung thêm nguồn vốn, quỹ đất để phát triển nhanh hạ tầng xã hội về văn hóa, thể thao và nhà ở giá rẻ... tại những nơi có đông công nhân.

Có ý kiến cho rằng, hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn kéo theo đời sống của công nhân bấp bênh do bị giảm giờ làm. Công nhân kiến nghị nhà nước có thêm chính sách thiết thực, hỗ trợ nhanh để có thể tiếp tục bám trụ chờ qua thời điểm này.

Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời các kiến nghị của cử tri (Ảnh: P.D.).

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các khu chợ tự phát, thiếu nhà trẻ trong khu công nghiệp, tình trạng doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, tín dụng đen bủa vây công nhân kéo theo nhiều hệ lụy... cũng được các cử tri kiến nghị.

Những vấn đề đặt ra đã được đại biểu HĐND, các sở ngành trả lời đầy đủ. Một số kiến nghị khác, các cấp lãnh đạo tỉnh ghi nhận, khẳng định tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp tốt nhất trong thời gian tới.

Đại diện công an Bình Dương thông tin về tình hình an ninh trật tự và "tín dụng đen" trên địa bàn (Ảnh: P.D.).

Theo thống kê, cách đây 3 năm, có khoảng 1,2-1,3 triệu người lao động ở Bình Dương. Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng lao động đã sụt giảm, hiện chỉ còn khoảng 1 triệu người.

Lý do của việc này là vì những biến động tiêu cực về việc làm, thu nhập... khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên nhiều công nhân lao động đã rời Bình Dương về quê sinh sống hoặc di chuyển tới các địa phương khác để tìm cơ hội việc làm tốt hơn.