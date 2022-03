Cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trong tháng 3

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tháng 3, hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn lao động với các ngành như: May mặc, xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí…

Lao động đến nghe tư vấn và làm hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Trong đó, nhóm lao động phổ thông với 4.371 vị trí việc làm; nhóm lao động đã qua đào tạo (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) có nhu cầu tuyển dụng 400 vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng nhiều như: Công ty CP May Five Star Hà Tĩnh (cần tuyển 1.500 lao động); Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (1.000 lao động); Tổng công ty may 10 - Công ty CP Xí nghiệp may 10 Hà Tĩnh (1.000 lao động); Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (440 lao động); Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải (128 lao động); Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (80 lao động)…

Trước nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, những ngày qua, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh có rất nhiều lao động đến để được tư vấn, lựa chọn ngành nghề, vị trí phù hợp.

Lao động tham khảo để làm hồ sơ tuyển dụng các ngành nghề thích hợp.

Anh Lê Văn Duật (SN 1994, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết đã từng làm công nhân may mặc nhiều năm ở Bình Dương, đợt vừa rồi về ăn Tết cùng gia đình và tính tìm việc làm ở quê do tình hình dịch bệnh phức tạp, đi lại khó khăn.

"Qua tìm hiểu được biết ở Hà Tĩnh những năm gần đây có các cụm công nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lao động nên tôi tính tìm kiếm việc làm ở quê cho gần gia đình. Bây giờ trong bối cảnh dịch bệnh, ai cũng mong có việc làm, có thu nhập hàng tháng đỡ phần nào kinh tế cho gia đình", anh Duật nói.

Được biết, để kết nối cung - cầu việc làm cho lao động, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức 28 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 14 phiên chuyên đề cho lao động thất nghiệp. Có 164 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, trong đó, 60 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm đã tuyển được hơn 300 người.