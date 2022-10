Cô gái tìm thấy "bí kíp" làm giàu từ chiếc quần jean cũ của chồng

Nguyễn Thị Hồng Thắm, 30 tuổi ở quận Tân Bình, TPHCM trước đây là một kế toán. Hai năm trước, chị quyết định bỏ việc, khởi nghiệp với công việc làm túi handmade. Ban đầu, chị Thắm thử nghiệm làm trên vật liệu gấm những không thành công. "Thấy chiếc quần jean cũ của chồng không dùng đến nhưng vải còn tốt, tôi cắt ra may thành chiếc túi bao tử rồi đăng lên mạng xã hội. Không ngờ sản phẩm tái chế được nhiều người hỏi mua. Tôi đã bán được chiếc túi với giá 400 nghìn đồng", chị Thắm cho biết lý do phát triển công việc may túi bằng quần, áo jean cũ.