Cho vay lãi nặng đổ xô về các khu công nghiệp dịp cuối năm

Công nhân cầm cố sổ bảo hiểm xã hội, thẻ ATM nhận lương... để vay tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Vừa qua, Công an đồn Khu công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) đang trên đường tuần tra thì phát hiện một chiếc ô tô 7 chỗ chở theo 3 thanh niên đảo qua đảo lại trước cổng một công ty rất đông công nhân trong khu công nghiệp.

Thấy khả nghi, tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì phát hiện trên xe có nhiều quyển tập ghi thông tin hàng trăm người vay tiền, 183 thẻ ATM, 111 giấy CMND/CCCD, 3 sổ bảo hiểm xã hội...

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên cho biết đây là giấy tờ mà công nhân tại khu công nghiệp cầm cố để vay tiền. Biết đầu tháng có lương nên nhóm này đến công ty chờ sẵn để đòi nợ và tìm khách vay mới.

Nhóm này do Trà Văn Bí tổ chức cho hơn 200 người vay, chủ yếu là công nhân. Nhóm này cho công nhân vay không cần tài sản thế chấp mà chỉ cần sổ bảo hiểm xã hội, thẻ ATM đăng ký nhận lương... Lãi suất nhóm này cho vay là 10%/tháng (tương đương 120%/năm).

Trà Văn Bí và chiếc ô tô nhóm này dùng đi đòi nợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, nạn nhân của các nhóm cho vay nặng lãi chủ yếu là công nhân, người buôn bán nhỏ, người lao động có thu nhập thấp.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vay càng nhiều, hoạt động tín dụng đen càng rầm rộ. Công an Tây Ninh tích cực điều tra, triệt phá nhiều vụ việc nhưng hoạt động này vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi khó phát hiện.

Cuối tháng 9, Công an Tây Ninh đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng của Đồng Văn Hiến. Hiến ở Đắk Nông, đến địa bàn Tây Ninh thuê nhà hành nghề cho vay lãi nặng.

Sợ bị phát hiện, Hiến không thuê người phát tờ rơi mà lân la dò hỏi ai khó khăn thì trực tiếp gặp mời vay tiền. Phải theo dõi nhiều tháng, cơ quan công an mới phát hiện, bắt quả tang hành vi của Hiến.

0h30 ngày 15/6, Công an huyện Châu Thành ập vào kiểm tra nhà trọ của Trần Minh Quân và Nguyễn Thành Trung. Tại đây, công an phát hiện 200.000 tờ giấy in nội dung cho vay trả góp.

Hằng đêm, 2 thanh niên này rải tờ rơi tại các huyện Tân Châu, Bến Cầu và thành phố Tây Ninh. Ban ngày thì Quân và Trung đi thu tiền góp của khách vay.

Các đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị bắt gần đây (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, những vụ việc bắt quả tang như trên ngày càng khó vì tội phạm tín dụng đen không còn hoạt động lộ liễu như trước. Các băng nhóm cho vay lãi nặng đang chia nhỏ ra, hoạt động kín kẽ với thủ đoạn tinh vi, cho vay qua app… nên khó phát hiện, khó bắt quả tang.

Đặc biệt là gần đây có thêm thủ đoạn cho vay trực tuyến qua ứng dụng điện thoại, hội nhóm trên mạng xã hội. Hình thức vay này không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân, lãi suất đúng quy định nên thu hút nhiều người vay. Nhưng thực tế, đối tượng thu lời từ nhiều khoản phí cộng thêm, tiền phạt trái pháp luật… Hình thức này khiến cơ quan công an rất khó thu thập chứng cứ phạm tội.

Khi người vay trốn tránh, các đối tượng cho vay lãi nặng gây sức ép đòi nợ bằng cách liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa người vay và người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ. Thậm chí, đối tượng còn phát tán thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ trên mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ.

Trước tình hình trên, Công an Tây Ninh đang đẩy mạnh tuyên truyền những nơi các nhóm cho vay lãi nặng thường xuyên hoạt động như: khu công nghiệp, nhà trọ công nhân; huy động địa phương bốc, xóa các bảng quảng cáo cho vay… để người dân tránh xa hình thức tín dụng này.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tìm hiểu, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi qua hội đoàn thể địa phương, không nên vay tiền tín dụng đen vì sẽ phải trả lãi rất nặng. Các đối tượng cho vay lãi nặng sẽ không từ thủ đoạn nào để đòi nợ, từ quấy rối gia đình cho đến đập phá tài sản, hành hung.