Dân trí Đang làm pha chế tại khách sạn 5 sao với mức lương hơn 1.000 USD/tháng, Lâm đột ngột bỏ ngang khiến bạn bè ngỡ ngàng. Gia đình cũng không biết tại sao Lâm lại đưa ra quyết định như vậy.

Chàng trai bỏ việc ngàn USD đi... bưng cà phê

Cách pha chế đặc biệt khiến quán nhỏ của Lâm luôn thu hút nhiều thực khách.

Cái duyên với nghề pha chế

Chúng tôi có dịp đến một quán cà phê nhỏ tại Quận 7 và nghe được câu chuyện nghề của anh Nguyễn Hồng Lâm (27 tuổi, ngụ TPHCM). Anh Lâm là quản lý, kiêm nhân viên pha chế của quán cà phê. Quán dù nằm khuất trong con hẻm nhỏ nhưng thường được những dân sành cà phê Sài Gòn tìm đến thưởng thức cách pha chế.

Anh Lâm từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và truyền thông và đi làm công việc truyền thông đúng 1 tháng.

Lâm từng đam mê học truyền thông nhưng bỏ việc chỉ sau 1 tháng đi làm.

"Ngay từ nhỏ, tôi đã yêu thích cái đẹp, nghệ thuật. Khi lớn lên, tôi nộp hồ sơ vào học ngành truyền thông thiết kế vì ngành này ít nhiều liên quan đến nghệ thuật, cái đẹp. Khi tốt nghiệp và đi làm được 1 tháng, tôi cảm thấy không thuộc về môi trường làm việc kiểu gò bó, rập khuôn nên đã xin nghỉ việc", anh Lâm cho biết.

Sau khi nghỉ việc, bản thân anh Lâm rơi vào tình trạng mất phương hướng, không biết bắt đầu lại như thế nào. Khi ấy, anh Lâm chỉ biết đi dạo quanh thành phố để tìm cảm hứng bắt đầu lại cuộc sống.

Những ly cà phê mang phong cách riêng của Lâm nên có mùi vị khá thơm và lạ.

Sau lần vô tình nhìn thấy các bạn pha chế đang làm việc trong một quán cà phê, Lâm bắt đầu yêu thích. Sau đó, anh Lâm đã đăng ký học và nhận được các chứng chỉ về ngành pha chế cà phê.

"Năm 2014, tôi bắt đầu học và theo đuổi nghề pha chế cà phê hay còn gọi là barista. Công việc giúp tôi có thể thoải mái sáng tạo, tự do khẳng định cá tính của trên những ly nước. Đây là một nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng, luôn phải có ý chí cầu tiến và tinh thần ham học hỏi nếu muốn phát triển và thành công trong nghề này", anh Lâm chia sẻ.

Cũng theo anh Lâm, do thổ nhưỡng, khí hậu mà cà phê ở mỗi nơi sẽ có hương vị đặc trưng. Mỗi loại cà phê cũng có những cách chế biến khác nhau và mỗi châu lục, quốc gia có cách thưởng thức cà phê riêng. Do đó, nghề barista phải có kiến thức, am hiểu về cà phê và biết cách hiệu chỉnh máy pha cà phê, cân chỉnh tỷ lệ, sử dụng các dụng cụ để cho ra những ly cà phê đúng điệu.

Lâm cho rằng việc đến với nghề là do cái duyên.

"Hai yếu tố quyết định đến một ly cà phê ngon đó chính là thời gian và thời lượng. Đấy là những yếu tố chính để tách cà phê pha được ngon lẫn đẹp mắt, bởi nếu không tính toán và xử lý đúng, chất lượng lẫn hình thức của tác phẩm đều không đạt. Có khi, chỉ một lỗi kỹ thuật như để bọt sữa quá lâu, cà phê nguội hoặc sữa không đủ thì cả quá trình cũng "đi tong" vì thành phẩm và phải làm lại từ đầu", anh Lâm chia sẻ kinh nghiệm.

Tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để Lâm làm một ly cà phê ngon.

Bỏ việc ngàn USD

Vào năm 2016, Lâm được tuyển vào làm nhân viên pha chế ở một khách sạn 5 sao tại TPHCM với mức lương trên 1.000 USD/tháng. Thời điểm đó, đây có thể nói là một cơ hội mơ ước của nhiều người.

"Với mức thu nhập như vậy, tôi đã có cuộc sống ổn định. Nhưng khi gắn bó được thời gian, tôi cảm thấy bản thân bị đứng lại, dường như không hề phát triển thêm. Vì môi trường khách sạn 5 sao cũng có những quy định riêng, lúc nào cũng phải theo một công thức chung để đảm bảo chất lượng các món nước", anh Lâm cho biết.

Lâm cho rằng quyết định bỏ việc ngàn USD để theo đuổi đam mê là sáng suốt.

Vì để muốn tiếp tục nâng cao tay nghề, phát triển bản thân, anh Lâm đã quyết định xin nghỉ việc ở khách sạn 5 sao. Anh tiếp tục cầm hồ sơ ứng tuyển đến các chuỗi cà phê xin việc với mức lương thấp hơn. Đây chính là quyết định mạo hiểm và liều lĩnh khi đó.

"Sau khi nghỉ việc, để có thể trang trải cuộc sống và đảm bảo sinh hoạt như trước kia, tôi phải làm 2 chỗ và mỗi ngày phải làm việc 16 tiếng. Nhưng tôi không hối hận vì quyết định. Nhờ vậy, tôi có thể học được rất nhiều kiến thức mới vì môi trường pha chế trong chuỗi cà phê và khách sạn khác nhau. Hiện tại, tôi rất tự tin vì trong trường hợp nào cũng có thể phát huy kỹ năng", anh Lâm cho biết.

Anh Lâm cho rằng, chính nghề này đã làm thay đổi tính cách rất nhiều, giúp trở nên tự tin và hoạt ngôn hơn.

Lâm cho rằng nếu không đam mê đã gục ngã trước những khó khăn thời gian qua.

"Việc nói chuyện với khách hàng, nghe phản hồi của họ hay xử lý tình huống cũng là cơ hội để tôi tự tin hơn trong giao tiếp. Ngoài ra, nghề này rèn luyện cho bản thân tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo", Lâm khẳng định.

Thời điểm này, chàng trai 27 tuổi này đang tiếp tục theo đuổi đam mê và mong muốn trong tương lai bản thân có thể tự mở một quán cà phê với menu gồm những thức uống đã được học tập và trau dồi trong nhiều năm qua.

Trải qua những ngày tháng tuổi trẻ nhiệt huyết với nghề, Lâm chia sẻ: "Đối với tôi, nghề pha chế chính là sự đam mê. Nghe có vẻ hơi lý thuyết nhưng nếu không có đam mê và sự yêu thích chắc mình đã bỏ cuộc lâu rồi. Bản thân tôi, mỗi ngày đều phải học hỏi những cách pha chế mới để nâng cấp bản thân. Việc học kiến thức và kỹ năng trong nghề này chưa bao là đủ".

Xuân Hinh - Nam Thái