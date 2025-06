Cao Lộc (Lạng Sơn): Hỗ trợ người dân phát triển sinh kế vươn lên thoát nghèo

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Lộc là một trong 2 huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (còn 2,26%).

Hải Yến là một trong những xã được đánh giá thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Cao Lộc. Hết năm 2024, toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm 0,82%), thấp nhất trong 22 xã, thị trấn của huyện.

Ông Lương Văn Mao, Chủ tịch UBND xã Hải Yến cho biết, để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hằng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo. UBND xã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Nhiều hộ dân được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật để cải tạo vườn mận cơm giúp nâng cao thu nhập.

Từ năm 2022 đến nay, từ các nguồn vốn của nhà nước, chính quyền xã đã lồng ghép triển khai 6 dự án hỗ trợ khoảng 150 hộ dân về phân bón, cây giống, kỹ thuật chăm sóc cây hồng Bảo Lâm, cây hồi và trồng cây mắc ca… Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ gia đình chính sách, gia đình người có công là hộ nghèo.

Tháng 4 xã Hải Yến vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Cũng như xã Hải Yến, thời gian qua, xã Thạch Đạn đã tích cực triển khai các dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Từ năm 2022 đến nay, UBND xã đã hỗ trợ 5 dự án với sự tham gia của gần 100 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Các dự án tập trung vào hỗ trợ người dân con giống như gà, trâu, bò và cây giống, phân bón chăm sóc hồi. Nhờ đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo trên địa bàn. Hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 4,8%, giảm 22,4% so với năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Vượng, thôn Bản Rọoc, xã Thạch Đạn cho biết, gia đình có 2.000 cây hồi. Trước đây, chưa có kinh nghiệm và chưa biết cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất thấp.

“Năm 2023, gia đình được hỗ trợ trên 850 kg phân bón hữu cơ để chăm sóc hồi, đồng thời được tham gia các lớp tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ chăm sóc và bón phân định kỳ, rừng hồi phát triển tốt. Năm 2024, gia đình thu hoạch gần 3 tấn hoa hồi, đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Hiện, gia đình đã vươn lên thoát nghèo”, ông Vượng chia sẻ.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, trong đó, tập trung bố trí, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đó chính là đòn bẩy giúp hộ nghèo vươn lên. Từ đó, người dân có thêm thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết, từ năm 2022 đến nay, địa phương đã triển khai hơn 50 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 6 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho trên 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Các hộ dân được hỗ trợ cây, con giống, phân bón và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi: trâu bò thương phẩm; nuôi lợn; mô hình trồng, chăm sóc cây hạt dẻ, cây mắc ca, cây trám đen; mô hình trồng, chăm sóc hồng Bảo Lâm; chăm sóc hồi theo hướng hữu cơ... Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai trên địa bàn các xã, các thôn đặc biệt khó khăn với sự tham gia tích cực của người dân nên đã đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Từ triển khai các dự án hỗ trợ đã góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập từ 10 đến 60 triệu đồng/năm cho mỗi hộ nghèo, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

“Năm 2023, tổng số hộ nghèo của huyện là 1.082 hộ, chiếm 5,27%. Cuối năm 2024, toàn huyện còn 465 hộ nghèo, chiếm 2,26% (giảm 3,01%, tương đương giảm 617 hộ so với năm 2023), đạt so với mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra (giảm từ 3% trở lên/năm). Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2024 đạt 43,33 triệu đồng/người, tăng 4,64 triệu đồng so với năm 2023. Đây là những tín hiệu tích cực của Cao Lộc”, ông Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.