Bộ Công an hỗ trợ 231 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Gia Lai

Ngày 25/2, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí lên tới 231 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã bàn giao số tiền 231 tỷ đồng do cán bộ đóng góp tự nguyện bởi các cán bộ, chiến sĩ công an trên toàn quốc, để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai.

Bộ Công an trao bảng tượng trưng số tiền 231 tỷ đồng cho ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, tỉnh đã rà soát và xác định 8.485 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện để được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đến nay, tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 993 căn nhà, trong đó 142 căn đã hoàn thành. Tỉnh đặt mục tiêu xóa 8.485 căn nhà tạm, nhà dột nát trong quý II/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Công an vì sự quan tâm và hỗ trợ, cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ một cách hiệu quả, công khai và minh bạch.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quà tới các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, Bộ đã triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, với sự đóng góp hàng trăm tỷ đồng từ các cán bộ, chiến sĩ công an.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực khởi công xây mới và sửa chữa 434 căn nhà, hoàn thành xây dựng 2 căn nhà mẫu, góp phần cùng tỉnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các đại biểu thực hiện lễ khởi công xây dựng nhà mới tặng hộ nghèo trên địa bàn xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang (Ảnh: Chí Anh).

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu, đồng hành cùng tỉnh để triển khai nhanh chóng, hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao chìa khóa tượng trưng tới 10 hộ gia đình tại huyện Mang Yang được chọn hỗ trợ xây nhà và trao tặng 10 suất quà từ Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.