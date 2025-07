An Giang: Vốn chính sách mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều hộ nghèo

Trước đây, gia đình chị Phạm Thị Thanh Tú (xã Châu Phú, tỉnh An Giang) thuộc diện hộ cận nghèo. Cuộc sống gia đình chị Tú chỉ trông chờ vào vài công ruộng và công việc may vá thuê không ổn định. Cuối năm 2024, chị Tú quyết định khởi nghiệp vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để mở xưởng may gia công. Theo đó, chị được vay vốn ưu đãi trong 5 năm, lãi suất 0,66%/tháng. Có vốn, chị mua 8 máy may, máy vắt sổ. Sau đó chị nhận may gia công các sản phẩm thời trang.

Nhờ chăm chỉ, chỉ sau vài tháng, cơ sở may của chị Tú mở rộng sản xuất. Hiện gia đình chị Tú đã thoát nghèo với thu nhập ổn định 25-30 triệu đồng/tháng. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình, xưởng may của chị Tú còn giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Chị Phạm Thị Thanh Tú vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để mở xưởng may gia công, vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Đức Kiên).

Hay trường hợp của ông Lý Văn Sang, cũng ở xã Châu Phú, trước đây làm nghề thợ mộc. Ông Sang đi làm thuê khắp nơi, công việc không ổn định nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Năm 2024, ông Sang mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 120 triệu đồng. Có nguồn vốn vay ưu đãi, ông Sang trở về địa phương, mua máy móc, nhập nguyên vật liệu như: gỗ thao lao, trắc, căm xe… để sản xuất các sản phẩm nội thất. Từ một cơ sở nhỏ lẻ, đến nay xưởng mộc của ông Sang phát triển ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Ông Sang cho biết, mỗi tháng, xưởng mộc mang lại doanh thu 40-50 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, ông còn lãi 10-15 triệu đồng. Hiện các sản phẩm từ xưởng mộc của ông không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn bán sang từ các tỉnh lân cận như: Cần Thơ, Đồng Tháp... “Nhờ có vốn vay chính sách mà gia đình tôi mới có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, có thu nhập ổn định”, ông Sang chia sẻ.

Các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục là công cụ quan trọng trong giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đẩy lùi tín dụng đen và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại An Giang. Không chỉ giúp người dân phát triển sinh kế, nguồn vốn vay ưu đãi góp phần tích cực giúp An Giang thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW và chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát đối tượng vay, củng cố hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích và đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng hành cùng chính sách.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, tỉnh An Giang xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ chiến lược của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục rà soát để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn mới phát sinh, địa phương nghiên cứu để có thêm chính sách mới hỗ trợ cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là sinh kế, tạo việc làm theo từng đối tượng, ngành nghề để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

“Địa phương tích cực tuyên truyền để đưa nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đến với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từ đó, giúp người dân có nguồn lực để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Đức Kiên