An Giang nỗ lực giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động hồi hương

Sáng 21/1, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tổ chức buổi họp mặt báo chí cuối năm. Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao vai trò các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội, các Nghị quyết 68 và Nghị Quyết 116 đến người lao động, nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một trong nhiệm vụ trọng tâm của An Giang trong năm 2022 là công tác giải quyết việc làm cho hơn 100.000 lao động hồi hương (Ảnh: Nguyễn Hành).

Liên quan đến số lao động hồi hương từ 1/10/2021, ông Trần Anh Thư cho biết, đến nay có hơn 100.000 lao động tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh thành khác trở về An Giang. Trong khoảng 15 ngày đầu, lượng người về quê từ 2.000 - 10.000 người nên công tác đón dân của các lực lượng có phần vất vả. Tuy nhiên, quyết tâm của cả hệ thống chính trị là phải "mở cửa" đón bà con về quê an toàn, chu đáo, đảm bảo công tác phòng, chống dịch được thực hiện xuyên suốt từ cấp tỉnh đến khóm, ấp.

Ông Thư cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là giải quyết việc làm cho trên 100.000 lao động về địa phương. Thời gian qua, các cấp các ngành nỗ lực phối hợp với các ngành lao động ở TP HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương… để sau Tết liên kết đưa thêm 10.000 lao động trở về các địa phương này lao động.

Tính từ ngày 1/10/2021 đến nay, An Giang đã đón trên 100.000 lao động hồi hương (Ảnh: Tiến Tầm).

Ngoài ra, các ngành chức năng của tỉnh đã thăm dò nhu cầu các công ty may mặc, giày da và chế biến cá tra… trên địa bàn tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng thêm hàng chục nghìn lao động. Tỉnh An Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho nhóm lao động hồi hương đạt từ 80 - 90%. Số lao động còn lại, tỉnh chỉ đạo các trung tâm dạy nghề, tiến hành đào tạo nghề cho người dân, tạo điều kiện vay vốn để người dân nuôi trồng, sản xuất tại quê nhà.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo An Giang cho biết, hiện mỗi ngày tỉnh chỉ còn vài chục ca mắc Covid-19; tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 đạt tỷ lệ cao và An Giang đang tiến hành tiêm mũi 3 cho các cháu học sinh để sẵn sàng qua Tết đến trường học trực tiếp.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng phấn khởi cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh năm 2021 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng chỉ số GRDP của tỉnh tăng trên 2,1%. Đặc biệt kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lần đầu tiên đạt một tỷ USD sau 10 năm chỉ ở ngưỡng 800 - 900 triệu USD.