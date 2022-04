An Giang chung tay chăm lo đời sống công nhân, lao động

Hòa trong không khí cả nước hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), ngày 29/4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH An Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Đây là dịp để ôn lại những thành tích vẻ vang, khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29/4, An Giang phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (Ảnh: Minh Anh).

Ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, với chủ đề "Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" và "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Sau lễ phát động sẽ diễn ra chuỗi hoạt động của ngày hội văn hóa như: triển lãm ảnh với chủ đề "Bác Tôn với Công nhân"; các hoạt động văn hóa, thể thao; các gian hàng với những vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu được bán giảm giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động; trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em là con của đoàn viên, người lao động bị tử vong do đại dịch Covid-19…

Phát biểu tại ễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến quan trọng đối với giai cấp công nhân, tăng nhanh về số lượng; đa dạng về cơ cấu; nhận thức chính trị, ý thức tổ chức, kỷ luật được tăng cường; trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quà cho các công nhân (Ảnh: Minh Anh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, sau lễ phát động, các cấp, các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh hãy chung tay cùng tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo trực tiếp đến lợi ích công nhân lao động.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trao hỗ trợ cất mới, sửa chữa 6 căn Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mỗi căn cất mới trị giá 50 triệu đồng, sửa chữa 25 triệu đồng); đồng thời trao tặng 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.