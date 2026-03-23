8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, rạng sáng 21/3, nhóm 8 lao động gặp nạn khi đi câu cá trên biển tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra hải đăng Mikuni, tỉnh Fukui. Vụ việc xảy ra do sóng lớn, khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện và 3 người được cứu kịp thời.

Thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987), lao động kỹ năng đặc định làm việc tại Osaka. 3 lao động hiện vẫn mất tích gồm Lê Hữu Nghĩa (1994), Nguyễn Hoàng Phúc (2006) và Trần Bảo Ranh (1995). Người bị thương là Lê Minh Trí (23 tuổi), đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui, vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3, đơn vị đã nhận được thông báo về vụ tai nạn do sóng lớn tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra hải đăng Mikuni.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 lao động, trong đó 3 người trú ẩn tại chân hải đăng và 1 người được đưa vào bờ an toàn. Đến 9h45 cùng ngày, lực lượng phát hiện một nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh cách hiện trường khoảng 4km. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng đã không qua khỏi.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, chính quyền địa phương và Hội người Việt tại Fukui để nắm tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã nhanh chóng liên hệ với các cơ quan liên quan và trực tiếp hỗ trợ các công dân được cứu, đồng thời phối hợp tìm kiếm những người mất tích.

Hiện các lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm 3 lao động mất tích ngoài khơi. Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để xác minh thông tin, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và triển khai các thủ tục cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, không ra biển khi có giông bão, tránh đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.