Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy đàm phán hợp tác lao động và bảo hiểm xã hội

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản để đàm phán vòng 2 Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về bảo hiểm xã hội tại Tokyo, Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Trưởng đoàn đàm phán đã có các buổi chào xã giao với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhằm trao đổi về tình hình hợp tác song phương và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ nói chung và hợp tác trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội nói riêng.

Cùng dự về phía Việt Nam còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hơn nửa thế kỷ qua. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo nền tảng chính trị quan trọng, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng cũng thông tin khái quát về quá trình triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, từ ngày 1/3, Bộ Nội vụ trở thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phụ trách các lĩnh vực trọng tâm như tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ - công chức, lao động - việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao động, chính quyền địa phương, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và các vấn đề xã hội khác.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương chào xã giao Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 24/12 (Ảnh: Minh Hoài)

Trong buổi chào Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kunimitsu Ayano, Thứ trưởng đánh giá cao vai trò điều phối, kết nối của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công vụ, công chức, lao động, an sinh xã hội, chính quyền địa phương, văn thư - lưu trữ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hai bên ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực thời gian qua, trong đó nổi bật là việc khởi động đàm phán Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về bảo hiểm xã hội và tiến trình xây dựng Thỏa thuận hợp tác mới về phái cử và tiếp nhận lao động theo Chương trình Việc làm để phát triển kỹ năng.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Kamiya Masayuki, Thứ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng chặt chẽ, thực chất trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội. Nhật Bản tiếp tục là thị trường trọng điểm tiếp nhận lao động Việt Nam; hai bên đang tích cực phối hợp để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương chào xã giao Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 25/12 (Ảnh: Minh Hoài)

Phía Nhật Bản đánh giá cao vai trò và đóng góp của Bộ Nội vụ Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác song phương; khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Phía Nhật Bản hoan nghênh tiến triển tích cực của đàm phán Hiệp định bảo hiểm xã hội phù hợp với định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời ghi nhận đóng góp quan trọng của người lao động Việt Nam đối với nền kinh tế Nhật Bản và mong muốn tiếp tục đón nhận lao động Việt Nam trong những năm tới.

Kết thúc các buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định bảo hiểm xã hội; sớm hoàn tất Thỏa thuận hợp tác mới về Chương trình Việc làm để phát triển kỹ năng; đồng thời mở rộng ngành nghề tiếp nhận, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Đỗ Minh Hoài

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nội vụ