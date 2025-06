7 lãnh đạo cấp phòng Công an Quảng Ngãi nghỉ hưu

Ngày 25/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 7 người là lãnh đạo cấp phòng trực thuộc.

Trong số này có 4 người giữ vị trí trưởng phòng gồm Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Đặng Văn Nam, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

7 cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Công an Quảng Ngãi nhận quyết định nghỉ hưu (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Ngoài ra, Thượng tá Lê Huy Sơn, Phó Trưởng phòng Hậu cần; Thượng tá Cao Bình Nguyên và Thượng tá Vũ Chí Dũng, đều là Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, cũng nhận quyết định nghỉ hưu.

Tại lễ trao quyết định nghỉ hưu, Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những cống hiến của 7 cán bộ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Hồ Song Ân mong muốn những cán bộ nghỉ hưu trong đợt này luôn giữ mối liên hệ gần gũi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học tâm huyết của mình trong các lĩnh vực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế nhiệm.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Hồ Song Ân (SN 1978, quê quán tỉnh Quảng Nam). Năm 2024, Đại tá Hồ Song Ân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Người tiền nhiệm của Đại tá Hồ Song Ân là Đại tá Phan Công Bình. Năm 2020, Đại tá Phan Công Bình được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 6, Đại tá Phan Công Bình nghỉ hưu theo chế độ.