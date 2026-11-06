Theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được áp dụng từ 1/1/2027, tăng khoảng 7,3% đến 9,2% so với mức hiện hành, tùy từng vùng.

Cụ thể, lương tối thiểu Vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới sẽ ảnh hưởng đến 6 quyền lợi cơ bản của người lao động.

Lương tối thiểu mới có thể giúp tăng 6 quyền lợi cơ bản của người lao động (Ảnh: Gia Bảo).

Thứ nhất, người lao động được tăng mức lương tối thiểu khi bị điều chuyển công việc.

Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động, khi gặp khó khăn đột xuất, doanh nghiệp có thể tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng.

Khi người lao động được tạm thời chuyển sang làm công việc khác, tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, mức lương thấp nhất mà người lao động được nhận trong thời gian điều chuyển công việc cũng tăng theo.

Thứ hai, một số lao động đang hưởng mức lương bằng lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương.

Đây là quy định bắt buộc theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động. Theo đó, luật quy định mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Vì vậy, nếu người lao động đang hưởng mức lương bằng với lương tối thiểu hiện hành thì doanh nghiệp bắt buộc phải tăng lương cho họ từ ngày 1/1/2027, đảm bảo phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu mới.

Thứ ba, người lao động được tăng tiền lương ngừng việc.

Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động, khi bắt buộc phải ngừng việc thì người lao động vẫn được trả lương trong thời gian ngừng việc. Trong một số trường hợp, mức lương trả trong những ngày ngừng việc sẽ do 2 bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Vì vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, mức lương ngừng việc tối thiểu mà người lao động được hưởng khi ngừng việc cũng tăng theo.

Thứ tư, người lao động được giảm rủi ro phải bồi thường thiệt hại do sơ suất trong quá trình làm việc.

Theo quy định tại Điều 129 Bộ luật Lao động, người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, có giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì được áp dụng quy định mức bồi thường tối đa là 3 tháng tiền lương.

Khi mức lương tối thiểu tăng, ngưỡng giá trị thiệt hại tính theo 10 tháng lương tối thiểu cũng tăng theo, tức là khả năng người lao động được áp dụng quy định mức bồi thường tối đa khi gây ra thiệt hại sẽ lớn hơn.

Thứ năm, người lao động có thể được tăng mức hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, lương của những lao động đang hưởng mức lương bằng với lương tối thiểu hiện hành sẽ tăng theo.

Mức đóng của một số nhóm lao động được quy định thấp nhất là bằng lương tối thiểu vùng cũng sẽ tăng theo.

Khi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức hưởng của các chế độ bảo hiểm xã hội được tính trên mức đóng cũng sẽ tăng theo.

Thứ sáu, người lao động có thể được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn khi mất việc.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cũng được tính tương tự như đóng bảo hiểm xã hội.

Vì vậy, lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027 thì mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của những lao động đang hưởng mức lương bằng với lương tối thiểu hiện hành sẽ tăng theo.

Đối với những người có mức đóng cao thì được hưởng lợi từ quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Bởi với những người có mức đóng cao, dù tính thực tế trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cao bao nhiêu thì mức hưởng tối đa của họ cũng chỉ bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng, mức hưởng tối đa này sẽ tăng theo.