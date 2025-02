42.000 vị trí việc làm, doanh nghiệp rộng cửa với lao động đến 50 tuổi

Tuyển lao động đến 50 tuổi

Ngày 8/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức "Ngày hội việc làm" tại Khu công nghiệp Vsip (Hưng Nguyên).

Có 24 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động với hơn 42.000 vị trí việc làm, trong đó 36.000 lao động phổ thông và trên 4.000 lao động đã qua đào tạo. Các doanh nghiệp tuyển dụng đông lao động tập trung vào các ngành nghề như điện, điện tử, quang học, chế tạo máy, may mặc…

Hơn 2.000 người đến tìm kiếm cơ hội tại Ngày hội việc làm tỉnh Nghệ An đợt 1, năm 2025 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, nhấn mạnh, ngày hội việc làm là một trong các biện pháp quan trọng, thiết thực, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong nhiều lĩnh vực sản xuất ngay trên quê hương Nghệ An.

Theo ông Trị, đây cũng là dịp để người lao động làm ăn xa về quê nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ có dịp được nắm bắt, tìm hiểu trực tiếp môi trường làm việc tại quê nhà, từ đó có thêm sự lựa chọn vị trí, việc làm phù hợp, giúp người lao động "ly nông, bất ly hương"...

42.000 vị trí việc làm chờ người lao động Nghệ An (Video: Hoàng Lam).

Công ty Luxshare - ICT Nghệ An (Khu công nghiệp Vsip) hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử, với gần 11.000 lao động đang làm việc. Trong năm 2025 và các năm tới, doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng thêm 33.000 công nhân và nhân sự hành chính, kế toán, kỹ sư…

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, người lao động của công ty có thu nhập từ 7 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tùy từng vị trí làm việc.

Người lao động tìm hiểu chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngoài mức lương theo quy định, công nhân còn được hưởng nhiều phụ cấp như tiền nhà ở (đối với công nhân thuê trọ), xăng xe, thưởng chuyên cần, thâm niên, tiền ăn ca... với tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, công ty có khu ký túc xá, cung cấp chỗ ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi cho công nhân.

Hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Công ty TNHH may An Nam Matsuoka (Khu công nghiệp Vsip) có nhu cầu tuyển dụng 2.000 lao động trong năm nay.

Doanh nghiệp này đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn để thu hút lao động như tiền lương từ 5,5 triệu đồng/tháng đối với lao động chưa có tay nghề, các khoản phụ cấp/trợ cấp từ hơn 1,3 triệu đồng/tháng trở lên, thưởng Tết 1,5 tháng lương cơ bản, hỗ trợ xe buýt và tiền thuê nhà trọ...

Nhiều lao động gần 50 tuổi tìm kiếm cơ hội việc làm tại Khu công nghiệp Vsip Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

"Chúng tôi có thể khẳng định là một trong những doanh nghiệp có đãi ngộ dành cho người lao động tốt nhất Khu công nghiệp Vsip. Người lao động của công ty có mức lương bình quân 7-10 triệu đồng, nhiều công nhân có thể đạt thu nhập 15-16 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi tuyển dụng lao động đến 50 tuổi, cho vị trí phụ việc hoặc nếu có tay nghề bố trí thợ chính với yêu cầu là phải đảm bảo về sức khỏe", ông Vi Văn Dương, Trưởng phòng nhân sự Công ty may THNN An Nam Matsuoka, nói.

Tìm việc cho cả mẹ và con

Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 2.000 người lao động thuộc nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã đến Ngày hội việc làm để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa dày hạt và rét buốt nhưng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 2001, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) đã di chuyển gần 100km đến địa điểm tổ chức ngày hội việc làm. Chị Hằng đã có thời gian làm việc tại một khu công nghiệp ở phía Bắc với mức thu nhập khá.

Chị Hằng cân nhắc việc rời Hà Nội quay về quê làm việc (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi luôn mong muốn được trở về quê làm việc, sống gần bố mẹ. Với kinh nghiệm của mình, tôi mong tìm được công việc hành chính văn phòng như kiểm định chất lượng hoặc tuyển dụng nhân sự. Lúc sáng đến giờ tôi cũng đã tham khảo chế độ tiền lương, đãi ngộ... của một số doanh nghiệp và đang cân nhắc", chị Hằng chia sẻ.

Chị Phan Thị Cảnh (SN 1976, trú thị trấn Hưng Nguyên) lắng nghe cán bộ tuyển dụng của một doanh nghiệp cung cấp thông tin về tiêu chí tuyển lao động và chính sách tiền lương.

"Độ tuổi như chúng tôi khó để tìm kiếm một cơ hội việc làm trong các nhà máy. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể làm công nhân vệ sinh, dọn dẹp nhà xưởng hoặc làm thợ phụ trong xưởng may, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng", chị Cảnh chia sẻ.

Ngoài việc tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình, chị Cảnh còn có "nhiệm vụ" khác là tập hợp thông tin tuyển dụng cho cô con gái đang làm việc ở nước ngoài. Dự kiến, con gái chị sẽ hết thời hạn làm việc và về quê vào tháng 5 tới.

Chị Cảnh tìm việc cho bản thân và thu thập thông tin tuyển dụng cho cô con gái sắp về nước (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi thu thập 1 xấp tờ rơi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, chị Cảnh cho biết sẽ chụp ảnh gửi sang cho con gái để con có thời gian tìm hiểu, cân nhắc, chuẩn bị sẵn sàng gia nhập thị trường lao động tại quê nhà khi trở về.

Ông Teng Wel Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vsip Nghệ An cho biết, Khu công nghiệp Vsip Nghệ An đạt tỷ lệ lấp đầy gần 90%, với 52 nhà đầu tư đa quốc gia ở nhiều lĩnh vực, thu hút khoảng 23.000 lao động. Dự kiến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vsip sẽ tạo hơn 30.000 cơ hội việc làm mới trong năm 2025.

Ông Teng Wel Hong đánh giá lao động Nghệ An là những người trẻ, tài năng, thông minh và chăm chỉ.

"Chúng tôi tin rằng Ngày hội việc làm hôm nay là cánh cửa mở ra những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng. Dù bạn là công nhân phổ thông, lao động có tay nghề, sinh viên mới tốt nghiệp hay chuyên gia có kinh nghiệm đều có cơ hội tìm được công việc phù hợp", Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vsip Nghệ An phát biểu.