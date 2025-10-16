YouTuber số 1 thế giới lấn sân fintech: Cuộc chơi tỷ USD hay chiêu lùa gà?

Jimmy Donaldson, hay còn được cả thế giới biết đến với cái tên MrBeast, không còn là một "hiện tượng mạng" đơn thuần.

Ở tuổi 27, với hơn 445 triệu người theo dõi và một đế chế kinh doanh được định giá 5 tỷ USD, anh đang thực hiện một bước nhảy vọt có thể định hình lại tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo, đó là lấn sân sang lĩnh vực tài chính và tiền mã hóa.

Thông tin gây chấn động này xuất phát từ một hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) vào ngày 13/10 cho cái tên “MrBeast Financial”. Không phải là một ý tưởng bột phát, đây là một mảnh ghép chiến lược trong một kế hoạch lớn hơn, hé lộ tham vọng biến tầm ảnh hưởng khổng lồ thành một hệ sinh thái kinh doanh toàn diện.

Bản thiết kế của "MrBeast Financial"

Theo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, "MrBeast Financial" không chỉ dừng lại ở một ứng dụng ngân hàng thông thường. Danh mục dịch vụ được liệt kê bao gồm một hệ sinh thái tài chính đầy đủ, từ ngân hàng trực tuyến, tư vấn đầu tư cho đến các dịch vụ nóng nhất hiện nay như sàn giao dịch tiền mã hóa, xử lý thanh toán crypto và giao dịch trên các sàn phi tập trung (DEXs).

Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với một bản thuyết trình gọi vốn năm 2025 mà tờ Business Insider đã tiếp cận được. Kế hoạch của MrBeast là ra mắt một nền tảng công nghệ tài chính (fintech) được "đo ni đóng giày" cho cộng đồng người hâm mộ khổng lồ của mình.

Tài liệu đề cập đến 9 sản phẩm tiềm năng, bao gồm các giải pháp thiết thực như cho vay sinh viên, bảo hiểm và phân tích tín dụng, đi kèm với nội dung giáo dục tài chính.

Chiến lược của Donaldson rất khôn ngoan, đó là thay vì tự mình xây dựng từ đầu và đối mặt với mê cung pháp lý, công ty dự định sẽ hợp tác với một doanh nghiệp fintech sẵn có để tận dụng hạ tầng và giảm thiểu rủi ro.

Đây là một bước tiến logic nhưng cũng đầy mạo hiểm. Luật sư thương hiệu Josh Gerben nhận định: “Việc một nhà sáng tạo nội dung bước chân vào lĩnh vực ngân hàng là cực kỳ hiếm hoi. Một khi bạn dính đến tiền của người khác, bạn đang đặt toàn bộ uy tín thương hiệu của mình vào rủi ro”.

MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, đã gây dựng đế chế trị giá 5 tỷ USD nhờ các nội dung gắn liền với lòng hảo tâm và giờ lấn sân sang lĩnh vực tài chính và tiền mã hóa (Ảnh: Getty).

Cú hích cho thị trường crypto?

Sự xuất hiện của cái tên MrBeast trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể tạo ra một cơn địa chấn. Ngành công nghiệp crypto, sau những mùa đông dài và các vụ bê bối, vẫn đang chật vật để lấy lại niềm tin và thu hút người dùng phổ thông.

Giờ đây, hãy tưởng tượng viễn cảnh một nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu, người mà hàng trăm triệu thanh thiếu niên tin tưởng và ngưỡng mộ, giới thiệu cho họ về bitcoin, ethereum hay các sàn giao dịch phi tập trung. Việc MrBeast tham gia có thể là “cú hích” mạnh mẽ nhất, kéo hàng triệu người dùng mới vào thị trường, tạo ra một làn sóng chấp nhận crypto chưa từng có.

Đây không phải là lần đầu MrBeast "chạm ngõ" fintech. Năm 2024, công ty tài chính MoneyLion đã tài trợ 4,2 triệu USD cho show Beast Games của anh. Động thái mới này cho thấy một sự quan tâm sâu sắc và có tính toán.

Đế chế 5 tỷ USD và nghịch lý tài chính

Để hiểu được bước đi này, cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Beast Industries - công ty mẹ của MrBeast. Đây là một đế chế được xây dựng dựa trên mô hình độc đáo, đó là "chủ nghĩa tư bản kết hợp lòng vị tha".

Các video của anh không chỉ là thử thách giải trí mà còn là những chiến dịch thiện nguyện quy mô lớn: xây 100 giếng nước sạch ở châu Phi, tài trợ phẫu thuật cho người khiếm thị, làm sạch các bãi biển ô nhiễm. Tổ chức phi lợi nhuận Beast Philanthropy của anh đã trao tặng hàng trăm triệu USD giá trị viện trợ. CEO của Beast Industries, Jeffrey Housenbold, một cựu lãnh đạo tại thung lũng Silicon, gọi đây là chiến lược "khiến lòng tốt lan tỏa".

Tuy nhiên, đằng sau sự hào phóng đó là một bài toán tài chính phức tạp. Theo Bloomberg, dù doanh thu mảng truyền thông năm 2024 đạt 250 triệu USD, công ty vẫn lỗ gần 80 triệu USD. Nguyên nhân chính là chi phí sản xuất khổng lồ, điển hình là show thực tế "Beast Games" trên Amazon Prime với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu USD cho giải thưởng 10 triệu USD. Chính Donaldson cũng thừa nhận: "Đó không phải là một quyết định tài chính tốt".

Điểm sáng bù lại đến từ mảng kinh doanh hàng tiêu dùng. Thương hiệu chocolate Feastables, ra mắt năm 2022, đã có lãi hơn 20 triệu USD và có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Điều này cho thấy chiến lược đa dạng hóa của MrBeast đang phát huy hiệu quả: dùng mảng kinh doanh sản phẩm để bù lỗ và tài trợ cho các dự án nội dung đầy tham vọng.

Rủi ro và con đường phía trước

Dù đã là tỷ phú trên giấy tờ với khối tài sản ròng ước tính 85 triệu USD kiếm được trong năm qua, Donaldson tiết lộ anh gần như không giữ tiền mặt và tái đầu tư mọi thứ vào công ty. Điều này cho thấy một niềm tin mãnh liệt vào tầm nhìn dài hạn.

Đế chế của anh từng đối mặt với các vụ lùm xùm, từ một vụ kiện liên quan đến "điều kiện quay phim nguy hiểm" trong "Beast Games" đến những tranh cãi về động cơ thực sự đằng sau các video từ thiện. Giáo sư Bill Zimmerman từ Đại học Penn State cho rằng, mô hình tăng trưởng dựa trên các thử thách ngày càng cực đoan sẽ có giới hạn và có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy phản cảm.

Việc bước vào lĩnh vực tài chính, nơi sự tin cậy là yếu tố sống còn, sẽ là phép thử lớn nhất cho thương hiệu MrBeast. Bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất, cũng có thể phá hủy hình ảnh mà anh đã mất cả thập kỷ để xây dựng.

Tuy nhiên, nếu thành công, MrBeast sẽ không chỉ tạo ra một nguồn doanh thu mới khổng lồ mà còn tiên phong cho một xu hướng mới: các nhà sáng tạo nội dung trở thành những tập đoàn đa ngành, trực tiếp cạnh tranh với các định chế truyền thống.

Từ một thiếu niên ngồi đếm đến 100.000 trong một video, Jimmy Donaldson đang trên đường trở thành một thế lực không thể xem thường trong cả ngành giải trí lẫn kinh doanh.

Như chính anh từng chia sẻ: "Một thế giới nơi tôi giúp đỡ người khác vui hơn nhiều so với thế giới nơi tôi không làm thế". Giờ đây, anh muốn biến triết lý đó thành một mô hình kinh doanh bền vững và "MrBeast Financial" chính là nước cờ tham vọng nhất trên bàn cờ đó.