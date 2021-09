Xuất khẩu trực tuyến: "Cần sự can đảm để thay đổi"

Dân trí Một sản phẩm Việt Nam đã "dũng cảm" bước ra khỏi vùng an toàn để vươn ra đại dương xanh theo cách hoàn toàn mới, đạt hiệu quả và bắt kịp xu thế. Cùng trao đổi với ông Tô Nghiệp Siêu - Phó Giám đốc Công ty Hành Sanh qua câu chuyện sản phẩm này.

Anh Tô Nghiệp Siêu - PGĐ Công ty Hành Sanh với thương hiệu quạt điện SanKyo: "Chúng ta cần sự can đảm để thay đổi".

SanKyo - thương hiệu sản phẩm quạt điện Việt Nam đã có mặt trên thị trường thế giới. Ông có thể chia sẻ về con đường "bơi" ra biển mới này?

- Hành Sanh có 23 năm bán sỉ nội địa, với hệ thống đại lý và nhà phân phối ở cả 3 miền đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường nội địa chúng tôi cần tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã khiến doanh số bị ảnh hưởng nặng nề, các hình thức thương mại truyền thống bị cản trở, thách thức đặt ra cho Hành Sanh lúc này là vẫn phải phát triển kinh doanh, phát triển thị trường và chúng tôi chọn cách làm mới hơn là xuất khẩu trực tuyến.

Sau khi tìm hiểu hơn một năm về lĩnh vực này và chứng kiến xu hướng mua bán toàn cầu thông qua thương mại điện tử (TMĐT). Hành Sanh quyết định tham gia sàn TMĐT Alibaba.com vì đây là nền tảng B2B có số lượng người mua và bán xuyên biên giới lớn nhất.

Và quả thật, thành công lớn nhất mà Alibaba.com đem lại cho Hành Sanh chính là khách hàng. Khi chúng tôi mở rộng được 3 thị trường ở khu vực Châu Á là Sri Lanka, Myanmar và Iraq là những quốc gia chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến sản phẩm quạt điện của mình.

Doanh thu cho thị trường xuất khẩu của quạt điện SanKyo tăng 30% sau khi tham gia Alibaba.com, đến nay sau gần 2 năm, đạt khoảng 7 tỷ VNĐ, đây là con số đủ để Hành Sanh khẳng định tiềm năng của kênh bán hàng này, trong khi bộ phận xuất khẩu chỉ cần một nhân viên. Cùng với đó, Hành Sanh cũng là một trong 3 doanh nghiệp Việt Nam được chọn phát hình trực tiếp (livestream) trong triển lãm thương mại trực tuyến vào tháng 6 năm ngoái trên Alibaba.com.

Sản phẩm quạt điện SanKyo livestream trong triển lãm thương mại trực tuyến vào tháng 6 năm ngoái trên Alibaba.com.

Khởi đầu xuất khẩu trực tuyến từ cuối năm 2019, Hành Sanh gặp những khó khăn gì và nền tảng đã hỗ trợ cho những "lính mới" như Hành Sanh như thế nào?

- Cũng như các nhà bán hàng mới tham gia sàn TMĐT, chúng tôi thiếu rất nhiều kiến thức về cách bán hàng và làm thế nào để hoạt động hiệu quả trên nền tảng đặc biệt là nền tảng TMĐT bán sỉ. Tuy nhiên với sự hỗ trợ từ các đại lý, cùng với các buổi đào tạo, hội thảo do Alibaba.com tại Việt Nam tổ chức, chúng tôi đã tiếp cận được thêm các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao khi vận hành tài khoản trên Alibaba.com.

Chúng tôi rút ra rằng, để thành công trên nền tảng TMĐT thì cần tập trung cho 3 yếu tố quan trọng là hiển thị, phân tích dữ liệu và chuyển hóa đơn hàng tiềm năng. Cùng song hành là lộ trình bán hàng trên nền tảng như xây dựng một website mini cho sản phẩm trên nền tảng, chuẩn bị hình ảnh, thông tin dữ liệu sản phẩm, báo giá… Đồng thời, việc tích cực lấy lưu lượng cho trang của mình bằng cách tối ưu hóa từ khóa, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa kịch bản trò chuyện với khách hàng… cũng rất quan trọng.

Website mini của quạt điện SanKyo trên Alibaba.com.

Hành Sanh nhìn nhận như thế nào về tiềm năng xuất khẩu trực tuyến với sản phẩm quạt điện nói riêng và các sản phẩm điện tử Việt Nam nói chung?

- Thị trường quạt điện là một thị trường cạnh tranh rất mạnh không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Nhưng với kinh nghiệm hoạt động xuất khẩu trực tuyến của mình, thì tôi nhìn nhận các doanh nghiệp ngành điện gia dụng nói chung tại Việt Nam, sẽ là những nhà bán hàng rất tiềm năng trên nền tảng Alibaba.com.

Thời gian tới, Hành Sanh vẫn tiếp tục phát triển sản phẩm quạt điện SanKyo cho người tiêu dùng Việt Nam, và xuất khẩu đến các quốc gia quan tâm đến sản phẩm này. Với chúng tôi, quan trọng hơn hết là tự hào mang sản phẩm Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Theo ông, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần làm gì để có thể xuất khẩu trực tuyến và đạt được thành công?

- Về hoạt động trên nền tảng Alibaba.com chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh sử dụng tính năng phân tích từ khóa (KWA) để hướng đến các thị trường mục tiêu, quan tâm nhiều đến sản phẩm.

Hơn hết, chúng ta cần can đảm để thay đổi. Sự can đảm bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay chúng ta thường làm, để kinh doanh và nắm bắt cơ hội theo xu hướng thương mại toàn cầu.

Cảm ơn ông!

Trường Thịnh