Xuất khẩu rau quả vượt 1,5 tỷ USD trong quý I

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3 và quý I tiếp tục tăng trưởng khả quan, trở thành “điểm sáng” lớn nhất trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản.

Dẫn số liệu thống kê từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 3 đạt 532,21 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2025. Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 1,53 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực, tuy nhiên các thị trường khác đang có sự phân hóa rõ nét. Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang nhiều thị trường tiềm năng như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đức, Hà Lan tăng trưởng cao.

Riêng thị trường Trung Quốc, theo số liệu hải quan nước này, 2 tháng đầu năm nhập khẩu rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến đạt 4,65 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ, trong đó tăng nhập từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines.

Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu hàng rau, hoa, củ, quả của Trung Quốc từ Việt Nam tăng mạnh so với mức nền thấp của năm 2025. Do các tháng đầu năm 2025 Trung Quốc tăng cường kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất vàng O và Cadimi khiến xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam giảm mạnh.

Người dân thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk (Ảnh: Dương Phong).

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá nhập khẩu hàng từ Việt Nam của Trung Quốc ghi nhận mức tăng 65,4% cho thấy nước ta đang tận dụng rất tốt lợi thế vị trí địa lý và đáp ứng tốt các quy định của thị trường để duy trì xuất khẩu nhóm hàng bền vững hơn.

Thị phần rau, củ, quả và sản phẩm chế biến của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 8,72% trong 2 tháng đầu năm 2025 lên 14,43% trong 2 tháng đầu năm nay.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong quý II, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực khi các nghị định thư mới về trái cây đông lạnh và dừa tươi được vận hành trơn tru, đặc biệt nhiều loại trái cây đặc sản bước vào thu hoạch chính (vải thiều, xoài, sầu riêng vụ chính).

Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý vấn đề kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và mã số vùng trồng vẫn là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng bền vững tại các thị trường yêu cầu khắt khe như EU và Mỹ.