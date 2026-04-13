Sáng 13/4, tại Vĩnh Long, lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Úc được tổ chức, ghi nhận cột mốc mới của ngành trái cây Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc vừa chính thức cập nhật các điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi Việt Nam chỉ hai ngày trước đó.

Sẵn sàng từ vùng trồng đến nhà máy

Tại buổi lễ xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T - chia sẻ, đến ngày 10/4, phía Úc mới hoàn tất chấp thuận các thủ tục kỹ thuật cuối cùng cho trái bưởi Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, doanh nghiệp đã nhanh chóng triển khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

“Việc chỉ mất hai ngày để đưa hàng lên đường cho thấy sự chuẩn bị sẵn sàng từ trước của doanh nghiệp cũng như toàn bộ chuỗi sản xuất”, ông Tùng cho biết.

Xuất khẩu lô bưởi chính ngạch đầu tiên vào thị trường Úc sáng 13/4 (Ảnh: Huân Trần).

Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai chính là hệ thống vùng trồng và cơ sở chế biến đã được chuẩn hóa từ trước. Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, các yêu cầu của thị trường Úc có mức độ tương đương với Mỹ - thị trường mà bưởi Việt Nam đã tiếp cận trước đó.

Nhờ vậy, nhiều vùng trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long đã sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, từ quy trình canh tác đến truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, hệ thống nhà máy chế biến đạt chuẩn HACCP, HALAL, GlobalGAP, ISO… cũng đã được đầu tư hoàn thiện.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp xuất khẩu cũng lựa chọn đặt nhà máy ngay tại vùng nguyên liệu ở Vĩnh Long nhằm rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến sơ chế, qua đó đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chế biến bưởi xuất khẩu tại nhà máy của Vina T&T (Ảnh: Huân Trần).

Hiện tại, hệ thống gồm 4 nhà máy chế biến bưởi xuất khẩu, kết nối với nhiều vùng trồng lớn trong khu vực, cho phép Vina T&T đáp ứng sản lượng lớn và ổn định cho các thị trường khó tính như Mỹ, Úc...

Ngoài ra, công nghệ bảo quản cũng là một lợi thế. Với thời gian bảo quản lên tới 70 ngày mà không ảnh hưởng đến chất lượng, trái bưởi Việt Nam có khả năng thích ứng tốt với các biến động trong vận chuyển quốc tế, từ kéo dài thời gian giao hàng đến các yếu tố địa chính trị.

Mở rộng dư địa tăng trưởng cho trái bưởi

Trước đó, vào cuối tuần qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc đã chính thức đăng tải và cập nhật điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi của Việt Nam.

Việc phía Úc chính thức công bố điều kiện nhập khẩu là cơ sở pháp lý quan trọng, đánh dấu việc hoàn tất quá trình xem xét, đánh giá và thống nhất các yêu cầu kỹ thuật đối với quả bưởi tươi của Việt Nam.

Đồng thời đây là bước tiến quan trọng trong quá trình mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp triển khai các hoạt động chuẩn bị, tiến tới tổ chức xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Úc được xem là một trong những thị trường có yêu cầu kiểm dịch và an toàn sinh học nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Để được phép xuất khẩu vào thị trường này, bưởi Việt Nam đã trải qua quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần hai năm, với yêu cầu không nhiễm 19 đối tượng sinh vật gây hại.

Bên cạnh đó, sản phẩm phải được trồng tại các vùng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và thực hiện chiếu xạ với liều tối thiểu 400Gy trước khi xuất khẩu.

Nông dân thu hoạch bưởi tại vùng trồng ở Vĩnh Long (Ảnh: Huân Trần).

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, các yêu cầu này không còn là rào cản lớn, do hệ thống sản xuất trong nước đã được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn tương đương tại các thị trường khó tính trước đó. Điều này cho thấy sự chuyển dịch từ “đáp ứng đơn lẻ” sang “nâng chuẩn toàn chuỗi” của ngành nông nghiệp.

Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cũng khẳng định, sau một thời gian dài xây dựng các vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu, được cấp mã số vùng trồng…, việc trái bưởi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Úc là thành công bước đầu đối với nông dân trồng bưởi ở ĐBSCL.

Theo ông Hòa, Vĩnh Long hiện có 13.800 ha trồng bưởi, đảm bảo quy mô xuất khẩu lớn trên toàn thế giới. Diện tích bưởi trên cả nước cũng đạt hơn 100.000 ha, với sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm.

Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu bưởi được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt khoảng 60 triệu USD.

Trong khi đó, thị trường Úc có nhu cầu ổn định đối với trái cây nhiệt đới, nhưng sản lượng nội địa hạn chế. Đây được xem là dư địa quan trọng để bưởi Việt Nam gia tăng thị phần trong thời gian tới.

Ngay sau khi thị trường Úc chính thức mở cửa, Vina T&T đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể, hồi đầu năm 2026, doanh nghiệp này đặt kế hoạch tăng trưởng đối với mặt hàng bưởi trong năm 2026 ở mức 20%, thì nay đã được nâng lên 30%.

Ở góc độ người sản xuất, cơ hội thị trường mới cũng mang lại lợi ích trực tiếp. Doanh nghiệp cam kết thu mua bưởi từ các vùng trồng đạt chuẩn với mức giá cao hơn thị trường khoảng 2.000 đồng/kg. Đối với các nhà vườn đạt chứng nhận GlobalGAP, mức hỗ trợ còn cao hơn, nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng sản xuất.

Tuy vậy, theo ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, để thực hiện chuỗi giá trị bền vững, sắp tới, địa phương này cũng sẽ tiếp tục tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác để nông dân sản xuất an toàn dịch bệnh, giữ vững việc đáp ứng các tiêu chí về chất lượng tại thị trường nhập khẩu.