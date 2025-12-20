Xe khách vận chuyển trái phép 149 linh kiện súng quân dụng

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), vào khoảng 15h20 ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX và Công an xã Lao Bảo phát hiện vụ việc vận chuyển trái phép linh kiện súng quân dụng trên địa bàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tổ công tác phát hiện ô tô khách mang biển kiểm soát 50E-089.70 đang dừng, đỗ có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hầm chứa hành lý của xe có 4 thùng carton, bên trong chứa tổng cộng 149 linh kiện nghi dùng để lắp ráp súng quân dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe khai nhận số hàng trên được vận chuyển ra Hà Nội. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Súng quân dụng bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 11 trước đó vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên hiện tượng vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, điện thoại di động các nhãn hiệu qua biên giới và việc vận chuyển quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu từ Trung Quốc qua Việt Nam sang Lào, Campuchia.

Các sự việc tập trung tại các tuyến đường bộ các tỉnh biên giới phía Bắc (chủ yếu ở cửa khẩu Hữu Nghị), phía Nam giáp Campuchia và tuyến đường hàng không qua cửa khẩu cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thủ đoạn phổ biến là khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa…

Tuyến đường biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.314/2.176 vụ, tương đương 60,4% tổng số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Các vi phạm chủ yếu tập trung tại các cảng biển lớn thuộc Chi cục Hải quan khu vực II, III và XII.

"Nổi lên là tình trạng vi phạm điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhập khẩu, vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa; đặc biệt xuất hiện hiện tượng nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng", Cục Hải quan nêu.

Đáng chú ý, tại cảng biển Hải Phòng, lực lượng chức năng phát hiện vụ nhập khẩu vỏ đạn và một số viên đạn còn sử dụng được, xác định là vũ khí quân dụng với khối lượng 20.010kg (16 bao), có dấu hiệu vi phạm Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2025.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện 629/2.176 vụ, chiếm 28,9% tổng số vụ, tập trung tại khu vực biên giới Việt - Trung và Việt - Campuchia.

Các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có giá trị cao như ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại, vàng lá, thực phẩm đông lạnh. Hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ, đường kính trắng, thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền Trung và khu vực biên giới Việt - Lào. Đáng chú ý, tình trạng vận chuyển pháo nổ và ma túy trên tuyến đường bộ miền Trung giáp Lào gia tăng mạnh.

Mặt hàng vận chuyển trái phép bị thu giữ (Cục Hải quan).

Tuyến hàng không ghi nhận 92/2.176 vụ vi phạm, chiếm 4,23% tổng số vụ, với trị giá ước tính khoảng 20,2 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu xảy ra tại các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các doanh nghiệp chuyển phát nhanh như FedEx, DHL, UPS.

Đáng chú ý là tình trạng vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, ma túy qua sân bay Nội Bài, chủ yếu do các đối tượng mang quốc tịch Đài Loan thực hiện; cùng với đó là hiện tượng buôn lậu, vận chuyển tôm giống không khai báo hải quan, không có giấy chứng nhận kiểm dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trước tình hình trên, Cục Hải quan cho biết đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tập trung kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới; kiểm tra, giám sát đối với sản phẩm thuốc giả, thuốc nghi giả và các hành vi vi phạm khác.