Xăng dầu đẩy CPI 3 tháng đầu năm tăng

Giá xăng dầu liên tiếp tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 mới công bố, Tổng cục Thống kê cho biết, giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá thuê nhà ở tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và giá xăng dầu là nguyên nhân chính làm CPI tháng 3 tăng cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 1,91% so với tháng 12/2021 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI bình quân quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ năm 2021.

Lạm phát cơ bản tháng 3 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước. Quý I, lạm phát cơ bản bình quân tăng 0,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,92%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

(Biểu đồ: Nguyễn Mạnh).

Năm 2022, Quốc hội đặt chỉ tiêu tốc độ tăng CPI bình quân 4%. Trước đó, năm 2021, CPI bình quân tăng 1,84% so với năm trước - thấp nhất trong 6 năm qua. 2021 cũng tiếp tục là một năm mà Việt Nam kiểm soát lạm phát thành công.

Vừa qua, xăng dầu liên tiếp tăng giá, có lần tăng cả gần 3.000 - 4.000 đồng/lít. Sau 7 kỳ tăng liên tiếp, đến kỳ điều hành ngày 21/3 vừa qua, giá xăng giảm 630 - 650 đồng/lít tùy loại. Sau khi giảm, giá xăng dầu vẫn neo ở mức cao. Xăng RON 95 vẫn là 29.192 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 28.330 đồng/lít. Các loại dầu