Woori Bank bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam

Ông Bae Tae In có bề dày kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó ông đã dành 28 năm gắn bó với Tập đoàn tài chính Woori nói chung và Ngân hàng Woori tại Hàn Quốc nói riêng.

Tổng giám đốc Bae Tae In chính thức nhậm chức tại Ngân hàng Woori Việt Nam (Ảnh: Woori Bank).

Tính đến nay, ông đã giữ chức vụ Giám đốc cấp cao tại nhiều đơn vị trọng điểm tại Ngân hàng Woori Hàn Quốc. Ông Bae Tae In đã từng có duyên với Việt Nam khi đảm nhận vai trò Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai của Ngân hàng Woori Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024. Dưới sự dẫn dắt của ông, chi nhánh đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong khoảng thời gian 3 năm ông tại nhiệm.

Với lịch sử làm việc cùng sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam, ông Bae Tae In được ban lãnh đạo ngân hàng mẹ tín nhiệm giao trọng trách Tổng giám đốc Ngân hàng Woori Việt Nam. Trên cương vị mới, ông được kỳ vọng sẽ định hướng và triển khai các chiến lược phù hợp với xu thế phát triển của thị trường.

Tân Tổng giám đốc chia sẻ về những định hướng sắp tới của Woori Bank tại Việt Nam (Ảnh: Woori Bank).

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa “Two Chairs” dành riêng cho khách hàng ưu tú đã được ngân hàng mẹ áp dụng thành công tại Hàn Quốc.

Dịch vụ Two Chairs được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào năm 2023. Không chỉ dừng lại ở tư vấn tài chính đơn thuần, Two Chairs hướng đến giải pháp quản lý tài sản toàn diện, cá nhân hóa theo từng mục tiêu đầu tư và kế hoạch dài hạn của khách hàng.

Sau giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ từng bước tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng khách hàng tinh hoa nhờ chất lượng tư vấn chuyên sâu, tính bảo mật cao và tiêu chuẩn phục vụ riêng biệt, qua đó góp phần củng cố vị thế của Ngân hàng Woori Việt Nam trong phân khúc Private Banking (Dịch vụ ngân hàng cá nhân dành cho khách hàng cao cấp).

Dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa "Two Chairs" dành riêng cho khách hàng cao cấp của Woori Bank (Ảnh: Woori Bank).

Trong nỗ lực mở rộng dải sản phẩm tài chính tại Việt Nam, lần lượt các dòng thẻ tín dụng mới được Ngân hàng Woori Việt Nam cho ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt.

Đầu năm nay, ngân hàng đã phát hành hai loại thẻ mới: Woori VV Premium và Woori Visa Korean Air.

Thẻ Woori VV Premium tích lũy 10% cho các dịch vụ golf, làm đẹp, F&B, khách sạn và tích lũy không giới hạn 0,5% điểm thưởng cho các giao dịch còn lại.

Trong khi đó, thẻ Woori Visa Korean Air mang đến cơ chế tích lũy dặm bay hấp dẫn cùng nhiều đặc quyền ưu tiên khi sử dụng dịch vụ của hãng bay lớn nhất Hàn Quốc này. Hai chiếc thẻ mới sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thẻ theo hướng cá nhân hóa và nâng tầm trải nghiệm cho từng phân khúc khách hàng.

Tân Tổng giám đốc Woori Bank cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ dân số trẻ cao và mức độ sử dụng điện thoại thông minh vượt trội chính là những lợi thế đặc trưng của thị trường Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ông cho biết Ngân hàng Woori sẽ tiến hành tái cấu trúc toàn diện ứng dụng Mobile Banking (WON App), đẩy mạnh kênh ngân hàng số và mở rộng các dịch vụ tài chính trực tuyến, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch thuận tiện, an toàn hơn.

Bằng những chiến lược trung và dài hạn sắp tới và triết lý “Khách hàng là trọng tâm”, Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ vững bước trên hành trình trở thành một ngân hàng nước ngoài được khách hàng Việt Nam tin tưởng, ông Bae Tae In tiếp tục chia sẻ.

Ngân hàng Woori thuộc tập đoàn tài chính Woori, ra đời vào năm 1899, là ngân hàng có lịch sử lâu đời tại Hàn Quốc với 127 năm hình thành và phát triển. Ở Hàn Quốc, Ngân hàng Woori là một trong những ngân hàng lớn nhất với hơn 1.300 điểm giao dịch trên toàn cầu, bao gồm 700 chi nhánh và phòng giao dịch tính riêng tại Hàn Quốc và hơn 580 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngân hàng Woori đã hiện diện tại Việt Nam được 29 năm với chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1997, đến năm 2006 thành lập chi nhánh tại TPHCM và đầu năm 2017 chính thức có pháp nhân tại Việt Nam.

Đến năm 2024, Ngân hàng Woori Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc khi trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với số vốn điều lệ 12.500 tỷ đồng và mở rộng mạng lưới kinh doanh khi có mặt ở hầu hết các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… với 28 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc.