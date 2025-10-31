WinMart thúc đẩy hiện đại hóa bán lẻ, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng

Diễn ra từ 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), Hội chợ mùa thu là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Công Thương chủ trì.

Với quy mô hơn 130.000 m², gần 3.000 gian hàng và dự kiến thu hút đến 500.000 lượt khách/ngày, đây là điểm nhấn về xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia nhằm thúc đẩy sản xuất, kích cầu, tăng trưởng tiêu dùng, qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Lan tỏa lối sống hiện đại, tôn vinh thương hiệu Việt chất lượng cao

Tại phân khu “Thu thịnh vượng”, WinMart (chuỗi bán lẻ thuộc WinCommerce, công ty thành viên Tập đoàn Masan) giới thiệu các mặt hàng thiết yếu gồm thực phẩm, hàng tiêu dùng, đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm… trong không gian mua sắm hiện đại.

WinMart thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm tại Hội chợ mùa thu (Ảnh: MSN).

Tham gia Hội chợ mùa thu, WinMart tái hiện không gian siêu thị hiện đại trên diện tích gần 200m², phục vụ khách tham quan hơn 20.000 nhu yếu phẩm có mặt trong đời sống hằng ngày của hàng chục triệu gia đình Việt Nam. Trung bình, mỗi ngày gian hàng WinMart thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mua sắm.

Khu vực thực phẩm tươi sống được bày trí bắt mắt với các thương hiệu Việt Nam chất lượng cao: sản phẩm rau củ quả từ các nông trường công nghệ cao của WinEco đạt chuẩn VietGAP, organic và GlobalG.A.P, thịt ủ mát MEATDeli được sản xuất từ nguồn nguyên liệu heo hơi đầu vào từ trang trại đạt tiêu chuẩn VietGAP/GlobalGAP trên dây chuyền chế biến theo công nghệ thịt ủ mát châu Âu.

Khu vực trái cây nhiệt đới với nhiều thức quả đa dạng được bày bán tại WinMart (Ảnh: MSN).

Bên cạnh đó, WinMart giới thiệu không gian mua sắm các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), nơi tôn vinh giá trị của hàng Việt địa phương. Khách tham quan có cơ hội khám phá và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền như hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, cà pháo muối Tâm Đức…

Tất cả những sản phẩm này đồng thời được bày bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị WinMart trên toàn quốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các thương hiệu được người Việt tin yêu đến đông đảo người tiêu dùng.

Đến thăm gian hàng WinMart, chị Nguyễn Hương Mai (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: “Đi đâu cũng dễ dàng gặp WinMart, mua sắm rất tiện vì hàng hóa đa dạng. Tôi hay ghé khu đồ ăn sẵn. Món ăn hợp khẩu vị, nhiều lựa chọn hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại”.

Hạ tầng bán lẻ trở thành mắt xích của tiêu dùng hiện đại

Tại Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước diễn ra ngày 28/10 trong khuôn khổ Hội chợ mùa thu, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh thị trường nội địa không chỉ là nền tảng mà còn là không gian quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhận xét về vai trò của doanh nghiệp bán lẻ nội địa, ông Tuấn cho biết: “Các chuỗi bán lẻ nội địa như WinMart không chỉ giữ thị phần cho doanh nghiệp Việt mà còn là mạch nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, thúc đẩy nền kinh tế tiến lên tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.

WinCommerce là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai Nghị quyết 68 trong lĩnh vực bán lẻ, góp phần hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng quốc gia”.

Sau 11 năm hoạt động, WinMart/WinMart+/WiN đã trở thành chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn nhất Việt Nam với hơn 4.300 điểm bán tại 34 tỉnh thành, phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách mỗi tháng và có hơn 11 triệu khách hàng hội viên.

Gian hàng WinMart thu hút khách tham quan mua sắm tại Hội chợ mùa thu 2025 (Ảnh: MSN).

Các sản phẩm được kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với quy định nghiêm ngặt từ khâu đầu vào, kho trung chuyển đến điểm bán. Người tiêu dùng được tiếp cận mô hình bán lẻ chuẩn mực và yên tâm về chất lượng hàng hóa.

Việc chuỗi bán lẻ nội địa liên tục mở rộng được đánh giá góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân - từ mua hàng truyền thống sang lựa chọn kênh hiện đại, ưu tiên hàng hóa rõ nguồn gốc, an toàn và tiện lợi.

Không chỉ là chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn nhất cả nước, WinMart/WinMart+ trở thành một mắt xích quan trọng trong hạ tầng tiêu dùng quốc gia.

Cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái Masan, WinCommerce sở hữu lợi thế logistics từ công ty Supra - hệ thống vận hành hiện đại giúp tối ưu tốc độ cung ứng, giảm chi phí trên mỗi sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.

Từ đó, WinMart kết nối hàng chục triệu hộ gia đình với sản phẩm thiết yếu, dịch vụ chất lượng cao và phong cách sống tiện nghi, hiện đại hướng đến hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc - cho biết: "Là cầu nối cung ứng nhu yếu phẩm chất lượng cao trong không gian mua sắm văn minh, tiện lợi, WinMart mong muốn góp phần vào quá trình hiện đại hóa bán lẻ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển hiện đại của Việt Nam”.