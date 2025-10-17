Winix mang công nghệ lọc không khí PlasmaWave đến Việt Nam

Winix với công nghệ PlasmaWave hướng tới môi trường sống trong lành hơn

Bụi mịn và khí độc hại đang trở thành mối nguy hàng đầu tại các đô thị lớn. Điều này thúc đẩy sự quan tâm của người tiêu dùng đến các thiết bị lọc khí gia dụng, nhất là nhóm sản phẩm có công nghệ xử lý không khí một cách chủ động.

Máy lọc không khí hiện trở thành thiết bị thiết yếu trong cuộc sống (Ảnh: Winix).

Winix - thương hiệu máy lọc không khí Hàn Quốc được biết đến với nhiều dòng máy lọc khí dành cho cả môi trường gia đình và văn phòng cho biết công nghệ PlasmaWave được hãng nghiên cứu nhằm mô phỏng quá trình tự nhiên của không khí, thông qua việc phát ra các ion âm và dương.

Các ion này có khả năng tương tác với những tạp chất trong không khí, giúp phân tách hoặc làm giảm hoạt tính của một số yếu tố gây ô nhiễm như mùi, bụi siêu mịn hay vi khuẩn trong không khí.

Công nghệ PlasmaWave kết hợp với hệ thống lọc cơ bản (Ảnh: Winix).

Nguyên lý hoạt động công nghệ PlasmaWave mô phỏng quá trình tự làm sạch tự nhiên

Bên cạnh công nghệ lọc cơ học thông thường - giữ lại hạt bụi trên màng lọc như các lớp lọc thô, lớp lọc Carbon, lớp lọc Hepa, PlasmaWave được Winix thiết kế để chủ động tác động vào cấu trúc hạt ô nhiễm trong không khí. Cụ thể, công nghệ này hoạt động bằng cách tạo ra điện trường nhỏ, tách phân tử nước trong không khí thành ion âm (O₂⁻) và ion dương (H⁺).

Các ion này sau đó kết hợp với tạp chất như vi khuẩn, virus hoặc hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), chuyển hóa chúng thành những phần tử có cấu trúc ổn định hơn như nước (H₂O) hoặc khí oxy (O₂). Quá trình này diễn ra giúp không khí sau khi được xử lý bởi các thiết bị Winix trung hòa về mặt hóa học và trong lành hơn.

Xu hướng công nghệ thân thiện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng

Winix cho biết công nghệ PlasmaWave đã được phát triển và sử dụng tại nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Do đặc tính tạo ion ở mức điện áp thấp, công nghệ này không phát sinh ozone vượt ngưỡng cho phép, qua đó hướng đến trải nghiệm an toàn hơn cho người dùng trong không gian khép kín.

Tại Việt Nam, Winix hiện giới thiệu nhiều dòng máy lọc khí được ứng dụng công nghệ PlasmaWave như Winix T800, Winix Zero, và Winix Compact.

Các sản phẩm của Winix hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu và các khách hàng đa dạng như gia đình, môi trường có thú cưng, văn phòng, cơ sở dịch vụ như nhà hàng, cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe, trường học và cơ sở đào tạo, cơ sở lưu trú, các điểm dịch vụ thu hút người tham gia, hoặc các công ty nhà máy với số lượng nhân viên lớn cần môi trường không khí trong lành với mức độ vận hành tự động cao, phù hợp với thói quen sinh hoạt hiện đại.

Máy lọc không khí Winix phù hợp nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng (Ảnh: Winix).

Định hướng phát triển của Winix với công nghệ phục vụ đời sống

Theo đại diện Winix tại Việt Nam, việc mang công nghệ PlasmaWave đến thị trường trong nước nằm trong chiến lược mở rộng chuỗi các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và môi trường sống tới người tiêu dùng Việt.

“Chúng tôi mong muốn người tiêu dùng Việt Nam có thêm lựa chọn trong việc bảo vệ sức khỏe, thông qua các thiết bị lọc không khí vừa hiệu quả, vừa thân thiện với môi trường, và đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng”, đại diện Winix chia sẻ.

Máy lọc không khí Winix đáp ứng đa dạng không gian sống người Việt (Ảnh: Winix).

Việc thành công áp dụng các công nghệ ion ưu việt như PlasmaWave trên 3 dòng máy Winix Compact, Winix Zero và Winix T800, Winix hướng tới sự kết hợp giữa công nghệ, sức khỏe và tính bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu về máy lọc không khí tại Việt Nam.

